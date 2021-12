CHE CIALTRONI 'STI AMERICANI! – NEL FILM “HOUSE OF GUCCI” DI RIDLEY SCOTT, MAURIZIO, AL CALDO DEL SUO CAMINO NELLA VILLA DI SAINT MORITZ, LEGGE “IL FOGLIO”. PECCATO GIULIANO FERRARA ABBIA FONDATO IL QUOTIDIANO NEL 1996 (E CHE MAURIZIO SIA STATO UCCISO NEL MARZO 1995) - VIDEO

Giuseppe Fantasia mi manda gentilmente Adam Driver che legge il Foglio. Non si può avere di più dalla vita #drivergaga pic.twitter.com/d9U8bs2PGl — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) November 14, 2021

Da www.ilfoglio.it

C’è un po’ del Foglio in “House of Gucci”. Un fotogramma della nuova pellicola di Ridley Scott, in uscita nelle sale italiane il prossimo 16 dicembre, mostra Adam Driver mentre sfoglia una rivista: si tratta del numero monografico da collezione uscito lo scorso gennaio in occasione dei 25 anni del nostro giornale, al cui interno compaiono le prime pagine salienti del suo primo quarto di secolo.

lady gaga house of gucci

Driver nel film interpreta Maurizio Gucci, ultimo rampollo della famiglia che creò l’omonimo brand, assassinato il 27 marzo 1995, come racconta il film. Nella scena, Lady Gaga – che interpreta Patrizia Reggiani, moglie dell’uomo d’affari e mandante del suo omicidio – chiede a Driver un commento sul suo nuovo taglio di capelli. “Sì, è molto carino. Molto chic”, risponde lui distrattamente, mentre legge il Foglio.

house of gucci

C'è però un piccolo errore storico nella scena. Le date infatti non coincidono: quella su cui si sofferma con lo sguardo Driver risale all’11 ottobre 1996 e racconta del caso Pacini Battaglia, uno dei filoni dell'inchiesta di Mani Pulite, più di un anno dopo la morte di Maurizio Gucci. Per Ridley Scott le sviste non sono una novità, basti pensare a quelle disseminate nel Gladiatore. Maurizio Gucci non avrebbe mai potuto leggere il Foglio, perché il primo numero del nostro giornale è stato pubblicato dopo la sua morte, il 30 gennaio 1996.

