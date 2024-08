16 ago 2024 20:00

CHE DIAMINE È SUCCESSO ALLA BOMBASTICA FERNANDA LESSA? – L’EX MODELLA 47ENNE HA POSTATO SU INSTAGRAM UNA SERIE DI FOTO CON IL VOLTO TUMEFATTO. POI HA SVELATO L’ACCADUTO: “SONO CADUTA DEL SESTO GRADINO DI FACCIA PER TERRA. SONO GRATA AL CIELO PER NON ESSERMI ROTTA GLI ZIGOMI, IL NASO, I DENTI. NON HO RIPORTATO DANNI SERI ALLA TESTA. 4 PUNTI ALLA SOPRACCIGLIA. NON SONO ANCORA 100% MA QUASI…”