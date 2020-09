CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - BRANI SCELTI SUL CASO BECCIU DAL SITO DI REPUBBLICA: «È UN PÒ STRANA LA COSA, IN ALTRI MOMENTI MI ERO TROVATO A PARLARE DI ALTRE COSE, NON DI ME, MI SENTO UN PÒ STRALUNATO». BEI TEMPI QUANDO LA REDAZIONE DELL’ESPRESSO, DAI CUI LOMBI NACQUE REPUBBLICA, ERA IN VIA PO, SENZA ACCENTO…

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

Brani scelti sul caso Becciu dal sito del Domani, a firma di Emiliano Fittipaldi, vicedirettore del nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti: «Che riguardano anche il possibile l’ingresso nel prossimo conclave».

«L’affare avrebbe non solo causato uno enorme sperpero di denaro». «In particolare su somme ingenti che sarebbero partiti dalla Segreteria di Stato». Fittipaldi è stato l’unico a parlare con il cardinale appena silurato da papa Francesco. Però sul giornale dell’indomani, trattandosi del Domani, nessuno ha potuto leggere questa intervista esclusiva. Meno male.

***

Brani scelti sul caso Becciu dal sito di Repubblica: «È un pò strana la cosa, in altri momenti mi ero trovato a parlare di altre cose, non di me, mi sento un pò stralunato». Bei tempi quando la redazione dell’Espresso, dai cui lombi nacque Repubblica, era in via Po, senza accento.

***

Brani scelti sul caso Becciu dalla Verità, a firma del direttore Maurizio Belpietro: «Oltre Tevere, pare che siano volati gli zucchetti in aggiunta alle sottane. E i volti di alcuni monsignori siano diventati paonazzi quanto il copricapo cardinalizio». Il galèro (copricapo cardinalizio) è di panno rosso. Sono gli abiti dei vescovi a essere di colore paonazzo.

***

Brani scelti sul caso Becciu da Repubblica: «“Mala gestione e danni da investimenti finanziari altamente onerosi”: l’accusa travolge nel 2013 il direttore generale dello Ior Paolo Cipriani (foto)». Peccato che la foto ritragga l’allora presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi.

***

«L’anno prossimo si comincerà a vedere l’effetto sul bilancio delle garanzie bancarie», scrivono Wanda Marra e Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Esiste un bilancio delle garanzie bancarie? Oppure le garanzie bancarie hanno un effetto? Parrebbe più plausibile la seconda. Ma allora perché non scrivere «l’effetto delle garanzie bancarie sul bilancio»? A quattro mani non dovrebbe essere difficile.

***

Giovanni Bernardi sul Corriere della Sera parla della rivincita di Mattia Palazzi, che rimane primo cittadino di Mantova con il 70 per cento dei voti: «Dopo lo scandalo di tre anni fa, che aveva visto Palazzi al centro di un’inchiesta giudiziaria per presunte molestie, il sindaco del Pd si conferma alla guida della città rimanendo in sella senza che nessuno dei suoi sfidanti gli si avvicini nemmeno lontanamente». «Miei cari amici vicini e lontani», avrebbe commentato Nunzio Filogamo.

***

Dalla Stampa: «Il più grande centro del Piemonte per le interruzioni volontarie di gravidanza si trova a Torino. Ospedale Sant’Anna, 3 mila aborti eseguiti ogni anno, la metà di quelli praticati in tutto il Piemonte». Il reportage parla dell’antiprogestinico RU-486 utilizzato per l’interruzione volontaria della gravidanza. Il sommario a corredo del pezzo recita (testuale): «Il medico Viale: “Il farmaco è moto meglio dell’intervento chirurgico”». Aborto e ginnastica.

***

Il Fatto Quotidiano titola così un editoriale del sostituto procuratore Francesco De Falco: «Noi, magistrati spalatori rompiamo ora il silenzio». Poiché di norma si spalano la neve e il grano, ma anche il letame e la merda, forse era meglio ricorrere a un aggettivo diverso.