CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - MARCO TRAVAGLIO SUL FATTO QUOTIDIANO: «QUEI DETENUTI NON SONO STATI SCARCERATI E SPEDITI AI DOMICILIARI A CAUSA (O CON LA SCUSA) DEL COVID DA BONAFEDE». SVELATA L’EZIOLOGIA DEL VIRUS: L’UNTORE È IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - TITOLI DALLA SEZIONE CULTURALE DELLA STAMPA. PAGINA 23: «BUFERA SUL FESTIVAL DELLA BELLEZZA». PAGINA 25: «È BUFERA SULLA RIVOLUZIONE AGLI OSCAR». PREVISIONI PER DOMANI: URAGANI SPARSI

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi” (http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

stefano lorenzetto

Il Fatto Quotidiano, nelle pagine degli esteri, scrive: «Da venerdì – che inaugura in Israele il periodo natalizio con la festa di Rosh Hashana – inizieranno tre settimane di lockdown». Errore marchiano, ripetuto anche nel titolo: «Il Covid dilaga, gli ultraortodossi non intendono rinunciare al loro stile di vita e alle cerimonie del Natale».

festival della bellezza

Quando mai si sono visti ebrei che festeggiano la nascita di Gesù Cristo? Infatti per loro Rosh Hashana è il capodanno, non certo il Natale. A questo in genere viene accostata, anche per la vicinanza nel calendario, la festa di Hanukkah, ricorrenza religiosa che commemora la riconsacrazione del tempio di Gerusalemme da parte di Giuda Maccabeo, dopo la profanazione a opera del re siriano Antioco IV (164 a.C.). La festa si celebra in dicembre e dura otto giorni, durante i quali vengono accese progressivamente le luci di una lampada.

***

donald trump e papa francesco by osho

Titoli dalla sezione culturale della Stampa. Pagina 23: «Bufera sul Festival della Bellezza». Pagina 25: «È bufera sulla rivoluzione agli Oscar». Previsioni per domani: uragani sparsi.

***

Il Tempo pubblica in prima pagina una delle deliziose fotovignette di Oshø. Vi si vede Donald Trump che dice a Francesco: «Vedi de ’n fa troppo ’o splendido coi cinesi». Risposta del Papa: «Perché sennò che fai? Famme capì» («perchè», con l’accento sbagliato, nell’originale). Peccato che l’immagine sia stata capovolta orizzontalmente da Oshø per consentire a Trump di parlare per primo. Infatti i due si stringono la mano sinistra. Un evento lunare.

MARCO TRAVAGLIO ALFONSO BONAFEDE

***

Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano: «Quei detenuti non sono stati scarcerati e spediti ai domiciliari a causa (o con la scusa) del Covid da Bonafede». Svelata l’eziologia del virus: l’untore è il ministro della Giustizia.

***

ALFONSO BONAFEDE MARCO TRAVAGLIO

Libero parla di Luigi Di Maio alla fiera Cibus di Parma, «dove il ministro degli Interni è apparso interessatissimo al settore bevande da asporto». Avendo fatto il bibitaro allo stadio San Paolo di Napoli, non c’è da meravigliarsi. Ma non bastava averlo come ministro degli Esteri?

Di Maio bibitaro

***

Silvana De Mari sulla Verità: «La sessualità è magnifica ma anche terribile, non è un giocattolo: può spezzare le anime, uccidere i corpi, può fare morti e feriti e sono morti e feriti gravi». I morti gravi sono quelli che non risuscitano?

***

SILVANA DE MARI

A un secolo e mezzo dalla Breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), tutta la stampa italiana ha ricordato l’anniversario, compreso Avvenire. Il quotidiano dei vescovi gli ha dedicato due pagine, nelle quali Carlo Cardia cita un’intervista con Giovanni Maria Vian ma sbaglia il nome dell’ex direttore dell’Osservatore Romano, che assimila al proprio e trasforma in Gian Carlo. Sempre meglio del giornale vaticano ora diretto da Andrea Monda, che ha ignorato completamente l’anniversario. È l’ora che Pia, però mica tanto.

***

Wanda Marra sul Fatto Quotidiano: «Per chi ci vede lo zampino di Confindustria, il progetto sarebbe più ampio, per una modifica totale del quadro: puntare da una parte su Bonaccini, dall’altra su Luca Zaia, governatore del Veneto, ben più moderato e convincente per alcuni mondi di Salvini». In quanti e quali mondi vivrà Salvini?

***

luca zaia

Attacco di un servizio di cronaca sull’Arena, firmato da Fabiana Marcolini: «Il portellone della nave che si chiude alle spalle resta impresso nei suoi occhi, come l’ultima immagine prima di una tragedia». Quindi ha gli occhi sulla nuca?

GIUSEPPE CONTE STEFANO BONACCINI