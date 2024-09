CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - DAL "CORRIERE DELLA SERA": "I FESTEGGIAMENTI HANNO FATTO REGISTRA UN PARTERRE DELLE GRANDI OCCASIONI ED UN OSPITE DAVVERO D’ECCEZIONE: IL PRESIDENTE SERGIO NAPOLITANO". NEI PANNI DI MATTARELLA, CI SCAPPEREBBE UNA TOCCATINA AI PENDAGLI - "LA VERITÀ": "GOLDMAN SACHS È USCITO DALLA RETE INTERNAZIONALE [...]" IL GENDER DILAGA. (GOLDMAN SACHS SI QUALIFICA COME "LA BANCA")

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi” (http://www.stefanolorenzetto.it/pulci.htm)

Sulla pagina Facebook di Vatican News appare un post di Andrea Tornielli, direttore del portale d’informazione della Santa Sede, relativo al viaggio di ritorno del Papa da Singapore: «L’aero è atterrato a Fiumicino alle 18.46. Poi, il grazie di Francesco alla Vergine Salus Populi Romani nella Basilica di San Giovanni in Laterano». Avevamo lasciato la venerata immagine nella basilica di Santa Maria Maggiore, ma, si sa, la Madonna va dove vuole.

Dall’editoriale di prima pagina del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: «Una domenica d’agosto l’autorevole Sallusti annuncia che misteriose entità politiche, mediatiche e giudiziarie tramano per indagare Arianna Meloni per traffico di influenze illecite nelle nomine negli enti pubblici da lei fatte (poche) o a lei attribuite (molte) e rovesciare il governo». Quindi Arianna Meloni ha fatto nomine negli enti pubblici? No? Allora bisognava scrivere: «Tramano per indagare Arianna Meloni per traffico di influenze illecite, da lei fatte (poche) o a lei attribuite (molte) nelle nomine negli enti pubblici, e rovesciare il governo».

Dal Corriere della Sera, cronaca di Roma: «I festeggiamenti hanno fatto registra un parterre delle grandi occasioni ed un ospite davvero d’eccezione: il presidente della Repubblica Sergio Napolitano». Nei panni di Mattarella, ci scapperebbe una toccatina ai pendagli.

Incipit dell’editoriale di Maurizio Belpietro, direttore della Verità, in prima pagina: «Chissà se proveranno fino all’ultimo a far saltare la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione Ue, come hanno cercato nelle scorse settimane, mettendo i bastoni fra le ruote a Ursula von der Leyen».

Cercato chi? Cercato cosa? Il verbo transitivo cercare ha vari significati – «impegnarsi, adoperarsi per trovare qualcuno o qualcosa, desiderare, sforzarsi di ottenere, percorrere attentamente, perlustrare, frugare, perquisire» – ma nessuno di questi pare adattarsi alla frase di Belpietro. Nel significato di «tentare», il verbo cercare, intransitivo, richiede la preposizione di seguita da un verbo all’infinito. Nel caso specifico, bisognava scrivere: «Come hanno cercato di fare nelle scorse settimane».

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi poi sposata con Paola Turci, dalla quale si è di recente separata, parla di Giorgia Meloni con l’Ansa: «Di lei mi deludono i suoi tre valori fondamentali dio, patria e famiglia che puntualmente disonorano». Complimenti per la concordanza.

Dalla rubrica In prima pagina su Anteprima: «Madonna ha rischiato di spaccarsi la faccia durante la New York Fashion Week. Ha perso l’equilibrio e si è salvata solo aggrappandosi alla giacca della sua guardia del corpo. Ormai ha 66 anni». Quindi se l’è cercata? O dovrebbe usare il bastone? Oppure è meglio che si chiuda in casa?

Pierluigi Battista dedica un’intera pagina del Foglio ai «tempi eroici della Bianchina sulle statali a 70 all’ora, da Roma al Trentino» (così il sottotitolo). Nel quarto periodo si legge: «Stipati in una Fiat Bianchina (“Panoramica”, leggermente più spaziosa di quella di Fantozzi)». Però la Bianchina, nata per ridare smalto alla Fabbrica automobili e velocipedi Edoardo Bianchi e presentata nel 1957, veniva prodotta dall’Autobianchi nello stabilimento di Desio, in Lombardia, non dalla Fiat a Torino. Pur essendo frutto di una joint venture tra Bianchi, Fiat e Pirelli, la Bianchina era un modello specifico dell’Autobianchi. Il marchio passò alla Fiat solo nel 1968. Poco dopo cessò la produzione della Bianchina Panoramica, sostituita nel frattempo della Giardiniera.

F. Det. (François De Tonquédec?), dopo aver visionato la documentazione relativa al percorso di studi affrontato da Maria Rosaria Boccia nel corso di laurea dell’Università Parthenope, scrive sulla Verità: «Quattro esami risultano superati con 18, ovvero il voto minimo: istituzioni di diritto pubblico, diritto privato, macroeconomia». Noi ne contiamo tre. Ma non siamo laureati in matematica.

Enrico Franceschini sulla Repubblica si occupa di un libro che Craig Brown, columnist di Private Eye, settimanale specializzato in scoop e gossip, ha scritto sulla regina Elisabetta II. Ma, nel riportare qualche estratto dell’anteprima apparsa sul Daily Mail, traduce in modo alquanto approssimativo: «“Qualche tempo dopo l’incontro con Trump”, scrive Brown, “la regina confidò a uno dei suoi ospiti che lo aveva trovato molto rude e che le dava particolarmente fastidio il modo in cui il presidente guardava continuamente alle sue spalle, come se cercasse qualcosa di più interessante”».

Il primo significato dell’inglese rude è «scortese, maleducato, sgarbato»: uno dei tre aggettivi nella fattispecie sarebbe apparso più appropriato di «rude». Franceschini riferisce anche che «durante una delle due visite, nel 2018, quando andò a prendere un tè al castello di Windsor, Trump commise una serie di gaffes, facendo aspettare la regina per dieci minuti, camminando di fronte a lei mentre passavano in rivista il picchetto d’onore». Più che di fronte, Donald Trump camminava davanti alla sovrana, la precedeva. Nella lingua inglese in front of vuol dire anche «davanti», non solo «di fronte».

Sottotitolo dalla Verità: «Goldman Sachs è uscito dalla rete internazionale che punta sulle aziende “pulite”». Il gender dilaga. (Goldman Sachs si qualifica come «la banca d’investimento più importante al mondo» e banca, per il momento, resta un sostantivo di genere femminile).

Dal sito del Corriere della Sera: «Filippo Sensi del Partito democratico ha chiesto al governo di “condannare le minacce russe”, mentre Enrico Borghi di Italia Viva, nel sottolineare la propria vicinanza ai due cronisti, si auspica che...». La forma transitiva auspicare significa già «augurarsi», quindi la forma pronominale auspicarsi è scorretta.

