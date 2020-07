CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – COSÌ, IN UN SOMMARIO, "IL GIORNALE" FA PARLARE PALAMARA A PROPOSITO DI BERLUSCONI: «CHE CI SIANO STATI PROBLEMI NELLO SVILUPPO DEI PROCESSI È UN TEMA CHE VA SVILUPPATO». UN MAGISTRATO IN VIA DI SVILUPPO – TITOLO SULLA VERITÀ: «FARSA DI 'GIUSEPPI' SULLE TASSE: IL GOVERNO LE SLITTA DI 20 GIORNI». «SLITTARE» È UN VERBO INTRANSITIVO: SI PUÒ FAR SLITTARE QUALCOSA, NON SLITTARLA

Giovanni Mari scrive sulla Stampa: «Ad attaccare alzo zero, contro il governo, è il presidente della Regione Giovanni Toti, che annuncia un’ordinanza per “intimare” il ministero dei Trasporti ad agire».

E 13 righe più avanti spiega che Toti «aveva in questo modo “intimato” lo stesso Mite Aspi». Prima osservazione, di natura balistica: «attaccare alzo zero» non si può, semmai si spara a zero, cioè con alzo zero, tenendo l’arma orizzontale.

Seconda osservazione, di natura grammaticale: non si può intimare qualcuno, ma solo qualcosa. Come spiega lo Zingarelli 2021, il significato del verbo è «ordinare o imporre in modo perentorio» (esempio: intimare la resa) e va seguito da «di» con l’infinito (gli intimò di partire) o da «che» con il congiuntivo (intimò che il fardello gli fosse consegnato). Non che nello Zingarelli 1981 la regola fosse diversa.

La Repubblica intervista l’editore Giuseppe Laterza, attribuendogli nel sommario questa frase: «L’epidemia ha cambiato tutto, oggi anche Croce userebbe Instagram». Perché non possiamo non dirci “Ferragni”.

«La beatitudine della sete (Urlare Dio)» titola Avvenire un articolo in prima pagina del focolarino Luigino Bruni, economista nonché biblista. Per fortuna l’occhiello chiarisce tutto: «L’anima e la cetra/15». Ci siamo persi sicuramente qualcosa.

GIUSEPPE CONTE MEME

Sommario dell’editoriale del direttore Maurizio Belpietro sulla Verità: «Se non si fa nulla per rimettere in piedi le aziende colpite dalla recessione, quando esse avranno le mani libere, manderanno a casa parecchi dipendenti».

Cioè la recessione le colpirà quando avranno le mani libere? Allora meglio tenergliele legate. Oppure togliere la virgola dopo «libere».

Così, in un sommario, Il Giornale fa parlare Luca Palamara a proposito di Silvio Berlusconi: «Che ci siano stati problemi nello sviluppo dei processi è un tema che va sviluppato». Un magistrato in via di sviluppo.

Sommario dall’Espresso: «Raccoglieva origano nei campi. Nei giorni peggiori del Covid-19 aveva febbre e diarrea. Nel centro per migranti nessuno lo ha visitato. E poi lo hanno subito sepolto». Non hanno nemmeno aspettato che morisse.

Titolo in prima pagina sulla Verità: «Farsa di Giuseppi sulle tasse: il governo le slitta di 20 giorni». «Slittare» è un verbo intransitivo: si può far slittare qualcosa, non slittarla.

