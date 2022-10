CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – TITOLO DALLA PRIMA PAGINA DELLA “VERITÀ”: “BATTISTI ‘DETENUTO COMUNE’/ STOP AL REGIME SPECIALE / PROTESTANO ‘LE VITTIME’ E FDI”. SI SCOPRON LE TOMBE, SI LEVANO I MORTI – DALLA PAGINA FACEBOOK DEL “CENTRO”: “FURGONE DUCATO ‘SFONDA IL MURO’ DEI 7 MILIONI DI VEICOLI PRODOTTI IN 41 ANNI DI ATTIVITÀ”. SALVO IL CONDUCENTE…

barbara boscali bibi santi 91 2

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Didascalia dal Quotidiano Nazionale: «Barbara Boscali, 31 anni di Bergamo, attiva sulle chat sexy, è la fidanzata di Simba La Rue (alla sua destra, in basso), il trapper di 20 anni, il cui nome è Lamine Mohamed Saida, accoltellato seriamente il 16 giugno scorso nella Beragamasca (sic)». Già, perché di solito si viene accoltellati scherzosamente.

***

per repubblica un sottomarino e' un battello

Titolo dal sito della Repubblica: «Si muove il sottomarino Belgorod: fotografato dai satelliti nel Mare di Barents. (...) Il battello lungo 184 metri si trova non lontano dalla sua base, nel porto di Severodvinsk».

Non è una Repubblica marinara. Infatti dicesi battello un’«imbarcazione generalmente a motore adibita a particolari impieghi: battello da pesca, battello pilota» o un’«imbarcazione a remi o a vela che, in passato, era all’ordine di una grande nave a vela» (Lo Zingarelli 2023). Invece il sottomarino è un’unità navale destinata alla navigazione in immersione.

***

espolosione auto daria dugina

Titolo dal Fatto Quotidiano: «Usa: “Kiev ha eliminato Dughina”». Il cognome di Darya, la figlia del filosofo russo Aleksandr Dugin uccisa in un attentato, si pronuncerà anche «Dughina», ma il suo cognome resta Dugina, e così va scritto.

***

Parlando di Giovanni Battista Scalabrini, appena proclamato santo, il Corriere della Sera annota in una didascalia che nel 1905 egli «propose alla Santa Sede di creare una Commissione centrale per tutti gli emigrati cattolici che può essere considerata il precursore dell’attuale Pontificio consiglio della pastorale per i migranti».

il centro fiat ducato sfonda il muro

Attuale mica tanto: fu soppresso nel 2016 e fatto confluire dal 1° gennaio 2017 nel nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Senza contare che una commissione è precorritrice, non precursore.

***

A dispetto della propria testata, Sky Tg24 crede che il giorno abbia 12 ore: «Trenord ha annunciato un nuovo sciopero, dalle 21 di sabato 8 ottobre fino alle 21 di domenica 9. Lo stop di 12 ore è indetto da parte della Rsu del personale mobile di Trenord e del sindacato OrSA». Il sito specifica: «Lo riporta Il Giorno». Forse era Il Mezzogiorno.

***

colore bianco ferrari purosangue

Titolo dalla prima pagina della Verità: «Battisti “detenuto comune” / stop al regime speciale / Protestano le vittime e Fdi». Si scopron le tombe, si levano i morti.

***

Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera avverte che «in F1 c’è un caso Red Bull» (così il titolo). Secondo il giornalista, la Federazione internazionale dell’automobile ha «scoperto che Red Bull avrebbe speso più del consentito nel 2021.

Un clamoroso sforamento del budget cap (fissato in 145 milioni di euro per team) relativo allo scorso anno». Ora si starebbe «cercando un compromesso per ridurre ai minimi termini l’entità della violazione, quindi della sanzione, in definitiva dello scandalo. Una impresa quasi impossibile se il reato verrà reso pubblico».

max verstappen gp del giappone 2

Esagerato: il reato è la violazione del codice penale e lo reprime lo Stato. Qui si tratta di una violazione regolamentare, gestita da una federazione.

***

Salvatore Dama parla su Libero di «un ministro della Giustizia che accoglieva il leader del Pkk Ocalan a Ciampino garantendogli la latitanza in un villone all’Infernetto (Oliviero Diliberto)».

ABDULLAH OCALAN

La circostanza è del tutto immaginaria: né Diliberto né nessun altro esponente del governo italiano accolse Abdullah Ocalan in Italia, per il semplice fatto che egli fu arrestato dalla polizia nella notte fra il 12 e il 13 novembre 1998, appena sbarcato da un aereo atterrato a Fiumicino (non a Ciampino), e subito rinchiuso in carcere.

***

Paginata sulla Stampa: «Il papiro di Champollion. A 200 anni dalla decifrazione dei geroglifici l’Egizio di Torino espone il reperto più famoso, (...) l’unica lista reale di epoca faraonica scritta su foglio è stata ricostruita da 300 frammenti».

per skytg24 il giorno ha 12 ore

Nel testo, Cristina Insalaco racconta: «Si tratta di un registro tributario dei pescatori, che sul retro ha l’elenco scritto in ieratico, senza censure, degli Dei e dei Faraoni d’Egitto». Non essendo al tempo regnante Abdel Fattah Al Sisi, saremmo più propensi a ritenere che si trattasse di cesure, non di censure.

***

Secondo Diego Longhin, inviato della Repubblica a Maranello, la nuova Ferrari Purosangue «avrà tre colori di lancio differenti, Nero, Grigio, Bianco Italia e Rosso Portofino». Se ne deduce che Longhin aderisce alla teoria secondo cui il bianco non rientra fra i colori, infatti ne elenca quattro ma scrive che sono tre.

cristina insalaco

A parte che, commercialmente parlando, nel configuratore del sito Ferrari esso è contemplato fra i colori in due varianti (Bianco Cervino e Bianco Avus), per il Grande dizionario della lingua italiana la definizione del sostantivo bianco è la seguente: «Il colore bianco». E sull’Enciclopedia Zanichelli: «Colore dei corpi che riflettono tutti i raggi visibili costituenti la luce solare». A meno che Longhin non voglia modificare anche la bandiera italiana da tricolore a bicolore.

***

Dalla pagina Facebook del Centro: «Furgone Ducato sfonda il muro dei 7 milioni di veicoli prodotti in 41 anni di attività». Salvo il conducente.