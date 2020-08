CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – VERONICA GENTILI PARLA “DELL’INTERVENTO DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA IN OCCASIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NELL’AULA DI MONTECITORIO”. SI DEVE DEDURNE CHE, SECONDO GENTILI, ALLA CAMERA VIGE LO STATO DI EMERGENZA. QUINDI PER LA QUARTA SETTIMANA CONSECUTIVA SI RICONFERMA IL SUO VOTO ABITUALE: 4–. IN GRAMMATICA...

federico rampini contro lo smart working veronica gentili se la ride 2

Stefano Lorenzetto per www.stefanolorenzetto.it/telex.htm pubblicato da “Italia Oggi”

Nelle sue pagelle settimanali sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili parla «dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia in occasione della discussione della proroga dello stato di emergenza nell’aula di Montecitorio».

marco travaglio e veronica gentili

Si deve dedurne che, secondo Gentili, alla Camera vige lo stato di emergenza. Quindi per la quarta settimana consecutiva si riconferma il suo voto abituale: 4–. In grammatica.

***

stefano lorenzetto

La Stampa nel titolo a pagina 4: «“Dall’Ue 28 miliardi per l’emergenza lavoro”». Non è precisato chi pronunci la frase fra virgolette.

La Stampa in un grafico esplicativo a pagina 5, che illustra il predetto servizio: «Le misure. Valore 25 miliardi». Massì, che saranno mai 3 miliardi in più o in meno.

SILVANA DE MARI

***

In un editoriale sulla Verità, nel quale sostiene che Lampedusa, invasa dai clandestini, è ormai perduta e che presto la stessa sorte toccherà all’Italia, Silvana De Mari se la prende con gli «incredibili media, ormai cime della narrazione creativa, una via di mezzo tra Carolina Invernizio e Laila», che per la verità si chiamava Liala (nom de plume di Amalia Liana Negretti Odescalchi).

Scrive De Mari: «Il migrante non in fuga da niente costituisce il 95% della nostra immigrazione». Se non è in fuga, significa che sta fermo, quindi tecnicamente non è un migrante.

Poi aggiunge: «Solo un esercito in occupazione militare può multare due genitori che accompagnano in auto, ovviamente entrambi, la loro bimba leucemica». Se sono due, è ovviamente difficile che non siano entrambi.

AZZURRA NOEMI BARBUTO

Infine, forse per dare un esempio di essere tra le «cime della narrazione creativa», De Mari scrive «un esercito in occupazione militare» e non, come vorrebbe l’uso, «esercito di occupazione» (militare è pleonastico).

***

Azzurra Barbuto su Libero: «È l’uomo ad essere dipinto quale ingannatore, traditore, mentitore seriale, dedito ad una nuova forma di voto di scambio: io ti do l’uccello e tu mi dai il voto». Guardando i 5 stelle che stanno al governo è un sospetto elettorale che c’era venuto.

***

silvana de mari con l ascia

A corredo di un’intervista con il regista Pupi Avati, il Corriere della Sera pubblica una foto di scena da “I vitelloni” di Federico Fellini. Vi si riconoscono quattro protagonisti, seduti ai tavolini del bar: Alberto Sordi, Riccardo Fellini, Leopoldo Trieste e Franco Interlenghi.

FOTO CON DIDASCALIA SBAGLIATA DEI VITELLONI SUL CORRIERE DELLA SERA

C’è anche un cameriere (una comparsa), che nella didascalia si trasforma in «Fausto (Franco Fabrizi)». Il che non può essere per due motivi: non assomiglia neppure lontanamente a Fabrizi e, soprattutto, nel film il “vitellone” Fausto non fa il cameriere, bensì il commesso in un negozio di oggetti sacri.

migranti a lampedusa 2

Fabrizi e la mogliettina Eleonora Ruffo (Sandra) appaiono in quella scena di lì a poco, di ritorno dal viaggio di nozze, portando agli invidiosi “vitelloni” il prezioso disco di un nuovo mambo demenziale.

***

MICHELA MURGIA

Dalla Gazzetta di Mantova: « Si salirà poi a palazzo Ducale dove Melania G. Mazzucco illustrerà le sale del Pisanello». Titolo: «Con Murgia alla scoperta del capolavoro di Pisanello». Se fossi Mazzucco, mi offenderei.

***

Sulla Verità, un’intervista con l’europarlamentare leghista Vincenzo Sofo è apparsa con la firma «di Nome Cognome». Uno pseudonimo che Ulisse avrebbe potuto utilizzare con Polifemo.

migranti lampedusa 1 melania mazzucco nave azzurra luciano nobili veronica gentili nave azzurra 1 MICHELA MURGIA veronica gentili a piazzapulita