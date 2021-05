CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - POST DELL’AGENZIA ANSA SU FACEBOOK, IN OCCASIONE DEL 5 MAGGIO: "A DUECENTO ANNI DALLA MORTE DI NAPOLEONE BONAPARTE, RIAPRE AL PUBBLICO LA PINACOTECA DI BRERA, 'DI CUI NE' FU IL FONDATORE". EI NE FU - “IL FATTO QUOTIDIANO”: “IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE ‘DIO’ SANITÀ SILVIO BRUSAFERRO”. SEMPRE SIA LODATO…

stefano lorenzetto per la quinta volta nel guinness dei primati

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Nel supplemento della Repubblica intitolato «L’Italia s’è Vespa», dedicato allo scooter che la Piaggio brevettò nel 1946, a pagina 4 il prezzo della Vespa 98 tipo Lusso nel listino dell’anno di uscita è di 61.000 lire, mentre a pagina 7 lo stesso modello costa 68.000 lire. Un aumento dell’11,5 per cento nel giro di appena tre pagine ci pare francamente esorbitante.

NAPOLEONE 4

***

Post dell’agenzia Ansa su Facebook, in occasione del 5 maggio: «A duecento anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, riapre al pubblico la pinacoteca di Brera, di cui ne fu il fondatore». Ei ne fu. (Per non parlare della sintassi con il cambio di soggetto).

***

Da Repubblica prezzo Vespa 98 a pagina 7

Titolo dal sito del Corriere della Sera, edizione orobica: «Bergamo, sembra un serpente, ma dovrebbe essere una biscia: paura in Città Alta». Non si vede che cos’altro dovesse sembrare, visto che biscia è il nome comune di un serpente dei Colubridi. Nel caso specifico, si trattava di un biacco (Hierophis viridiflavus), esemplare non velenoso.

***

ROBERTO GUALTIERI ENRICO LETTA

«Non è stata una decisione facile da prendere perché far bene il sindaco di Roma è un’impresa da far tremare le vene ai polsi», dice Roberto Gualtieri, rispondendo alla prima domanda di Giovanna Vitale che lo intervista sulla Repubblica.

dante alighieri

Come la maggioranza delle persone, l’ex ministro del Pd – nonché docente universitario in aspettativa – ignora che il modo di dire corretto è «far tremare le vene e i polsi», tolto di peso dalla Divina Commedia di Dante Alighieri: «Vedi la bestia per cu’ io mi volsi; / aiutami da lei, famoso saggio, / ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi». (Inferno, Canto primo, 88-90).

***

stefano lorenzetto con vittorio feltri

Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, Pino Corrias mette alla berlina l’ex premier Matteo Renzi per essersi incontrato «con un campione delle spie a forte predisposizione americana, in un anonimo autogrill».

Anonimo in che senso? Autogrill è dal 1976 il marchio registrato di una società per azioni. E da quando esistono, cioè dal 1947, questi punti di ristoro autostradali non hanno mai avuto altro nome che non fosse quello delle aree di servizio in cui si trovano.

Quindi l’autogrill di Fiano Romano, dove Renzi si è fermato a parlare con l’agente segreto Marco Mancini, non è certo più anonimo degli autogrill di Limenella Est o di Rosarno Ovest.

report incontro mancini renzi 1

***

«Il Parlamento conta quanto il due di picche quando la briscola è a bastoni», scrive Vittorio Feltri nel suo editoriale su Libero, creando un’inedita commistione fra il gioco di carte più popolare in Italia e il poker.

spacex crew dragon 4

Il fatto di non avere nessuna influenza o importanza si può esprimere con due locuzioni: «contare come il due di coppe» e «contare quanto il due di briscola». In ogni caso, picche, cuori, quadri e fiori sono i semi delle carte usate nel gioco d’azzardo di origine statunitense; coppe, denari, bastoni, spade delle carte italiane.

***

ELON MUSK

«Mercoledì, SpaceX, l’azienda del miliardario Elon Musk, ha fatto atterrare con successo il quindicesimo prototipo di Starship, la navicella già selezionata dalla Nasa per riportare l’uomo sulla Luna», annuncia Stefano Pioppi sulla Verità.

Poiché secondo il dizionario dicesi prototipo il primo esemplare, s’ignora come faccia a essere anche il quindicesimo.

***

gad lerner

Titolo sopra la testata del Fatto Quotidiano: «Letta ritwitta l’appello di Lerner sul “Fatto”, affinché come segretario Pd chieda al governo di ripristinare il soccorso in mare.

A Salvini chi lo dice?». Dovendo escludere che Gad Lerner sia diventato segretario del Pd, forse era meglio metterla così: «Letta ritwitta l’appello con cui Lerner sul “Fatto” ha invitato il segretario del Pd a chiedere al governo» eccetera.

***

«Oddio, Ermini, possibile che non ti sei accorto che la magistratura ormai di legittimo non ha neppure la toga?», si chiede il direttore Piero Sansonetti sulla prima pagina del Riformista.

david ermini

Oddio, Sansonetti, possibile che non ti sia accorto che l’aggettivo possibile, quando esprime incredulità o contrarietà, richiede il che seguito da congiuntivo, non da indicativo?

***

PIERO SANSONETTI

Dal Corriere della Sera: «Laura Roggero, 44 anni, la figlia del gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso due dei tre banditi che hanno assaltato il suo negozio, ripercorre i drammatici momenti della rapina». Didascalia: «Paola Roggero, figlia del gioielliere». Si chiamerà Laura o Paola?

***

Di solito in questa rubrica vengono tralasciati i lapsus calami, che una volta stampati diventano refusi. Ma questo, apparso nell’attacco di un servizio sul Fatto Quotidiano, merita la segnalazione: «Il presidente dell’Istituto superiore dio Sanità Silvio Brusaferro». Sempre sia lodato.

MATTEO RENZI E MARCO MANCINI

david ermini