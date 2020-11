CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI - SCONCERTI SCRIVE: "È ABBASTANZA PARADOSSALE CHE DENTRO UNA PARTITA IN CUI LA JUVE NON HA FATTO UN TIRO IN PORTA SIANO STATI ANNULLATI TRE GOL A MORATA". A NOI SEMBRA NON PARADOSSALE BENSÌ MIRACOLOSO CHE, PUR NON AVENDO LA JUVE FATTO UN TIRO IN PORTA, MORATA SIA RIUSCITO A SEGNARE TRE GOL (POI ANNULLATI). È EVIDENTE CHE IL PALLONE PER TRE VOLTE È ENTRATO IN PORTA DA SOLO. SCONCERTANTE SCONCERTI

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

Sul Fatto Quotidiano di lunedì 2 novembre, Veronica Gentili riferisce: «Angela Merkel ha annunciato così il lockdown “light” che inizierà in Germania il 2 novembre». Sette righe più sotto aggiunge: «In Germania da lunedì prossimo chiuderanno ristoranti, birrerie, bar» eccetera. Qualcuno le regali un orologio. O almeno un calendario.

Maurizio Belpietro sulla Verità attacca il governo Conte, in procinto di decretare un lockdown per gli ultrasettantenni. «Così facendo, si calpesta ancora la Costituzione e si rischia l’eugenetica», si legge nel titolo dell’editoriale.

Stefano Lorenzetto

Vale la pena di ricordare che l’eugenetica è un ramo della genetica che si propone il progressivo miglioramento della specie umana attraverso l’incrocio tra individui portatori di caratteri geneticamente favorevoli. Non si vede come gli over 70, pur con l’assistenza del Viagra, possano partecipare a tale incrocio restando confinati in casa.

Alberto Melloni scrive sul Domani: «Come ha spiegato il procuratore antimafia Cafiero De Raho, si sono infiltrate e saldate nella protesta i gruppi antagonisti, gli ultras della destra “calcistica” delle tifoserie violente e la mano invisibile della criminalità». Per domani urge ripasso della concordanza dei verbi al maschile con soggetti di genere diverso, professore.

Sul Corriere della Sera, nella sua rubrica «L’analisi», Mario Sconcerti, grande firma dello sport, scrive: «È abbastanza paradossale che dentro una partita in cui la Juve non ha fatto un tiro in porta siano stati annullati tre gol a Morata».

A noi, che non abbiamo mai messo piede in uno stadio, sembra non paradossale bensì miracoloso che, pur non avendo la Juve fatto un tiro in porta, Morata sia riuscito a segnare tre gol (poi annullati). È evidente che il pallone per tre volte è entrato in porta da solo. Sconcertante Sconcerti.

Da tempo, per comprensibile par condicio ecumenica, nella rubrica «Il Vangelo della domenica» sul Fatto Quotidiano scrive Eugenio Bernardini, già moderatore della Tavola valdese. Ovviamente i testi sacri non corrispondono quasi mai al Vangelo della domenica della liturgia cattolica, come nel giorno di Ognissanti, quando il pastore Bernardini ha commentato una frase del profeta Geremia. Niente di male, anzi un opportuno allargamento d’orizzonte. Ma urge cambiare il titolo della rubrica.

Sommario da Repubblica: «Tra i dieci fermati cinque sono ultras». Titolo nella stessa pagina, due colonne più in là: «Ultrà e neofascisti ecco chi specula sulla paura». Prendiamo atto che nella metà pagina di sinistra sono ultras, plurale francese, mentre nella metà di destra diventano ultrà, sostantivo italiano invariabile.

Secondo il supplemento «Speciale Usa 2020», pubblicato da 7 del Corriere della Sera, «eletto a sorpresa presidente degli Stati Uniti l’8 novembre 2016, sconfiggendo Hillary Clinton con 306 voti elettori contro 232», Donald Trump «nel 2015 ha annunciato che si sarebbe candidato per un secondo mandato».

Ora, con Trump tutto è possibile, anche l’annuncio di una seconda candidatura con un anno di anticipo sulla prima elezione. Però ci pareva di ricordare che questo fosse avvenuto a Orlando, in Florida, nel giugno 2019, non nel 2015.

In un articolo su Avvenire, firmato da Roberta Pumpo, uno dei prossimi cardinali, monsignor Enrico Feroci, già direttore della Caritas di Roma e amico di don Andrea Santoro, il prete assassinato nel 2006 in Turchia, commenta la propria futura creazione cardinalizia: «Anche lui si sarà fatto un sacco di risate in Paradiso». Quando si dice una benedizione celeste.

Da Anteprima: «Lunedì 31 ottobre 1870. In un’osteria di Monterio, in provincia di Verona, scoppia una violentissima lite per la caduta di un bicchiere. Un vetturale viene ucciso con tre coltellate». Non esiste nessuna località italiana con quel nome. Infatti è Montorio.

La Gazzetta di Mantova annuncia l’inaugurazione della «mostra fotografica di Stefano Benazzo che propone una sere recente di scatti di rettili spiaggiati». La «sere» è ovviamente una «serie». Ma i «rettili»? Sono «relitti» marini. Per un attimo abbiamo temuto che in redazione avessero scambiato balene e delfini per serpenti.