CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - TITOLO DAL GIORNO: «CARCASSE DI BALENE, FALCHI E GIRAFFE. MACABRA COLLEZIONE NEL FREEZER», DOVEVA ESSERE UN CONGELATORE BELLO GRANDE – CLASSIFICA DEI QUOTIDIANI CHE A GIUGNO HANNO UTILIZZATO L’ESPRESSIONE “IN TILT” APPLICATA A QUALSIVOGLIA ARGOMENTO: “LA STAMPA” 119, “REPUBBLICA” 42, “CORRIERE DELLA SERA” 39. I GIORNALISTI HANNO GIOCATO TROPPO A FLIPPER DA RAGAZZI

Stefano Lorenzetto

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti”e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Classifica dei quotidiani nazionali (incluse le edizioni locali) che nel mese di giugno hanno utilizzato più di cinque volte l’espressione stereotipata «in tilt» («subire un guasto, detto di circuiti elettrici o elettronici», Zingarelli 2021) applicata a qualsivoglia argomento, dalla politica al traffico: La Stampa 119, La Repubblica 42, Corriere della Sera 39, Il Secolo XIX 17, Il Giorno 13, Libero 13, Il Giornale 8, La Verità 8, Avvenire 5, Il Fatto Quotidiano 5, La Gazzetta dello Sport 5. Totale delle citazioni includendo i periodici: 421. I giornalisti hanno giocato troppo a flipper da ragazzi.

paola de micheli 2

Luigi Bisignani critica sul Tempo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per «la telenovela delle concessioni autostradali che ha fatto inorridire i fondi internazionali» e per «le sue contorte disposizioni che stanno paralizzando Genova, la città con il primo porto italiano, isolandola dal resto del mondo».

luigi bisignani foto di bacco

Tutto vero ma – duole deludere il sempre informatissimo Bisignani – non per Genova: il primo porto italiano è Trieste, che nel 2019 ha movimentato merci per 61,997 milioni di tonnellate contro i 52,759 milioni della città ligure (fonte: Assoporti).

CODE IN AUTOSTRADA IN LIGURIA 1

La Verità riporta in un titolo una frase pronunciata da Luca Lionello, protagonista della fiction “Curon” su Netflix: «“Meglio gli italiani dei politici (anche grazie a noi attori)”». Mi sono sempre chiesto come facciano gli intervistati a parlare fra parentesi. Con gli indici disegneranno due semicerchi nell’aria?

luca lionello curon

Scrivendo sull’Osservatore Romano di santa Cristina, venerata a Bolsena, l’archeologo Fabrizio Bisconti si diffonde sul culto nella «piccola città lagunare».

Dopo il celebre miracolo eucaristico, un prodigio celeste ha trasformato il lago di Bolsena in appendice di Venezia, forse perché sprovvisto del Mose. «Marieta monta in gondola che mi te porto al Lido. Mi no che no me fido, ti xè massa un impostor!».

Titolo dal Giorno: «Carcasse di balene, falchi e giraffe. Macabra collezione nel freezer», Doveva essere un congelatore bello grande.