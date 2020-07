13 lug 2020 10:51

CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - TITOLO DAL SITO DELLA STAMPA: «MIGRANTI, IL MONITO DEL PAPA: “È DIO CHE CHIEDE DI POTER SBARCARE”». MA NON CAMMINAVA SULLE ACQUE? – LA MARCHESA DANIELA DEL SECCO D’ARAGONA SCRIVE SUL GIORNALE: «LA DONNA DEVE ESSERE COME “UN RISTORANTE ESCLUSIVO” DOVE FARSI RISERVARE UN TAVOLO È IL PIÙ GRANDE DEGLI ONORI. MI PIACE DEFINIRE LA DONNA COME “UN OCEANO DI MISTERO”». FACCIAMO UN RISTORANTE SULL’OCEANO E NON SE NE PARLI PIÙ