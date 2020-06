CHE FA DI NOTTE LORENZETTO? LE PULCI AI GIORNALI – DAI TITOLI DI UN’EDIZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO: «GOL, PLUSVALENZE E SCAMBI». «OPACITÀ, IMPERIZIA, PROPAGANDA». «BRIATORE, CASINI E MONTEZEMOLO». «PLUSVALENZE, MAGLIE E TIFO». ...E CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ – TITOLO DALLA VERITÀ: «L’EUROGRUPPO TI ROVINARA LA VITA? TANTO È IMPOSSIBILE FARE RICORSO». AL DIZIONARIO DI SICURO

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Dal sito del Sole 24 Ore. Titolo: «Tamponi a 10 milioni di abitanti, 0 positivi: Wuhan ha sradicato il coronavirus». Testo: «Tamponi a tutti gli 11 milioni di abitanti di Wuhan in dieci giorni». Un milione in più nello spazio di quattro righe. Notizia sottostante: «Oms, il virus è diventato meno patogeno». Clicchi sul titolo e leggi: «Oms: il virus non è diventato meno patogeno». Andrebbe ribattezzato Il Sole 23 Ore e mezza.

La Repubblica intervista il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sul ritorno in aula a partire da settembre. «Ma come garantirete il distanziamento?», chiede la giornalista. Risposta: «Giovedì ci sarà un tavolo a Palazzo Chigi». Basterà che gli alunni siedano ai due lati opposti, come nelle dimore patrizie al momento dei pasti?

Maicol Mercuriali annuncia su Italia Oggi il debutto dell’executive Cessna Caravan 208 con motore elettrico, il più grande al mondo (9 posti) a emissioni zero, e scrive: «Il volo di prova si terrà negli Stati Uniti, sul lago Moses vicino a Washington». Speriamo che abbia autonomia sufficiente per arrivarci. Infatti il lago Moses dista 3.500 chilometri da Washington, essendo ubicato nello Stato di Washigton, che non c’entra nulla con la capitale, situata nel Distretto di Columbia.

Dai titoli di un’edizione del Fatto Quotidiano: «Gol, plusvalenze e scambi». «Opacità, imperizia, propaganda». «Briatore, Casini e Montezemolo». «Plusvalenze, maglie e tifo». ...e continuavano a chiamarlo Trinità.

Titolo dalla Verità: «L’Eurogruppo ti rovinara la vita? Tanto è impossibile fare ricorso». Al dizionario di sicuro.

Serenella Bettin sul Giornale: «Nella biblioteca di Mirano, un comune alle porte di Venezia, la biblioteca è chiusa al pubblico». Ma no!

Editoriale in prima pagina del direttore del Giornale: «Almeno che non ci sia un refuso sulla firma Marco Travaglio». E verso la fine: «Siamo convinti che le decisioni politiche, almeno che palesemente truffaldine e illegali». Il fondo si apre con queste parole: «Roba da non crederci se non fosse scritto nero su bianco». L’hai detto. A meno che non ci sia un refuso sulla firma Alessandro Sallusti.