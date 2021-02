CHE FAZIO CHE FA – A GIUGNO SCADE IL CONTRATTO DI FABIOLO E IN RAI SI VOCIFERA CHE POTREBBE NON ESSERE RINNOVATO: TUTTO DIPENDE DA UN EVENTUALE ADDIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO SALINI E DAGLI EVENTUALI SUOI SOSTITUTI – INTANTO STASERA “CHE TEMPO CHE FA” NON ANDRÀ IN ONDA PERCHÉ…

Da www.liberoquotidiano.it

A giugno scade il contratto di Fabio Fazio. In Rai si parla a chi toccherà firmare il rinnovo, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe non esserci un rinnovo. L'attule ad di Viale Mazzini, Fabrizio Salini, non ha mai fatto mistero di volere il rinnovo, ma è in scadenza di mandato. Il possibile non rinnovo di Fazio, potrebbe dipendere anche dall'addio di Salini e dai nuovi dirigenti che prenderanno il suo posto.

Qualcuno potrebbe non volere confermare il conduttore di Che Tempo che fa. "Con gli ascolti sempre vicini al 10% sarebbe un autogol clamoroso per Raitre non confermarlo”, spiegano però fonti vicine alla trasmissione.

Sulla stessa rete, infatti, ci sono programmi come Titolo V che vanno poco oltre il 2% di share. Ma la verà notizia è che il dossier Rai arriverà sul tavolo di Mario Draghi subito dopo il Festival di Sanremo.

Saranno due, in particolare, le persone che si occuperanno della questione: Roberto Garofoli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e Alessandro Rivera direttore generale al Mef. La parte del dossier che riguarda il grave e preoccupante indebitamento sono stati affidati invece al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Intanto, stasera domenica 28 febbraio, Che Tempo che fa non andrà in onda. "Non ci vedremo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”, ha fatto sapere il conduttore Fabio Fazio la scorsa settimana.

