CHE FERILLONA! “HAI DUE TETTE, SABRINA”, BELEN IMPAZZISCE PER IL GENEROSO DECOLLETE DELLA FERILLI RIMASTA SEMINUDA SUL PALCO DI "TU SI QUE VALES": “MA CHE BEL PERIZOMA ROSSO... SABRINA È PROPRIO UN BEL VEDERE” – E L’ATTRICE, IN ROMANO: “IN TUTTO CIÒ, C’HO UN BALCONCINO O DEVO RIMANE CON LE ZIZZE DE FORI?”

Da liberoquotidiano.it

Riparte Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in cui, come spesso accade, è Sabrina Ferilli a spopolare e a ricoprire il ruolo di protagonista assoluta. Ed è accaduto anche nella puntata di sabato 17 settembre.

Il tutto quando l'attrice romana viene chiamata sul palco, insieme alla De Filippi, da due ballerini stranieri. Quindi le due sono state imbracate: Maria indossava dei pantaloni, quindi tutto bene. La Ferilli al contrario indossava un lungo vestito rosso, dunque ha dovuto cambiarlo: in fretta e furia è stato portato un camerino sul palco per permetterle di cambiare l'outfit.

DE FILIPPI FERILLI

E proprio mentre la Ferilli si cambiava con l'aiuto di Belen Rodriguez, i microfoni sono stati lasciati aperti. Così si sente la voce dell'argentina: "Ha due te***, Sabrina...", commenta ammirata. Ma non è tutto, sempre la Rodriguez ha commentato: "Ma che bel perizoma rosso... Sabrina è proprio un bel vedere". E la Ferilli replica, in romano: "In tutto ciò, c’ho un balconcino o devo rimane con le zizze de fori?". Risate in studio.

