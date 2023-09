CHE FINE HANNO FATTO I BAGNINI PIU' FAMOSI (E SEXY) DELLA TV? - "BAYWATCH" HA LANCIATO MOLTISSIMI ATTORI, COME PAMELA ANDERSON, CARMEN ELEKTRA E JASON MOMOA - NON TUTTI PERO' SONO RIUSCITI A SFONDARE E ALCUNI SI SONO DOVUTI REINVENTARE - C'È CHI SI È BUTTATO SUI "B-MOVIE", CHI HA RISCOPERTO LA FEDE E CHI È FINITO IN CARCERE - A PIU' DI VENTI ANNI DALL'ULTIMO EPISODIO, MOLTI MEMBRI DEL CAST SONO COMPLETAMENTE IRRICONOSCIBILI, MENTRE ALTRI SONO ANCORA PIU' BONI DI PRIMA... - ECCO COME APPAIONO OGGI - VIDEO

Estratto dell'articolo di Simon Saunders per www.notfries.com

Di recente abbiamo fatto il punto sui bagnini preferiti di Baywatch, il popolare telefilm degli anni Novanta. Diamo un’occhiata a cosa hanno fatto questi attori e attrici da quando hanno lasciato le spiagge della contea di Los Angeles.

DONNA D’ERRICO

Dopo Baywatch, la D’Errico ha lavorato come corrispondente e conduttrice di Battlebots nei primi anni 2000. Ha anche recitato nel film horror del 1999 Candyman: Day of the Dead ed è apparsa in numerosi film indipendenti tra cui Intervention, Inconceivable e The Making of Plus One. Per un certo periodo la D’Errico è stata anche proprietaria della sua Zen Spa a Calabasas, in California. Recentemente, la D’Errico ha parlato apertamente della sua rinnovata fede cattolica e ha partecipato a una spedizione sul Monte Ararat alla ricerca dei resti congelati dell’arca di Noè.

KELLY PACKARD

Nel corso della sua carriera di attrice, Kelly Packard ha partecipato a due film direct to video, tra cui lo spinoff Baywatch del 1998 Baywatch: Tuono bianco a Glacier Bay. La Packard è stata famosa anche come co-conduttrice di Ripley’s Believe It or Not!, dove ha portato eventi, persone e storie bizzarre nei salotti americani su base settimanale dal 2002 al 2003. È stata anche protagonista di episodi di Boy Meets World, The Wild Thornberrys e del film per la televisione Stalked By My Neighbor.

JASON MOMOA

Nel corso degli anni 2000, Jason Momoa ha fatto diverse apparizioni in programmi televisivi e film, tra cui North Shore, Johnson Family Vacation e Stargate: Atlantis. Nel 2011, Momoa è stato scritturato per il ruolo del potente signore della guerra Khal Drogo nella serie di successo della HBO Game of Thrones. Durante l’audizione, Momoa avrebbe eseguito la Haka, una danza di guerra tradizionale Maori. Nel 2014, Momoa ha ampliato i suoi orizzonti dirigendo, scrivendo e producendo il suo primo film, Road to Paloma. Nel 2018 interpreterà Aquaman nella produzione.

ALEXANDRA PAUL

Durante i cinque anni di messa in onda di Baywatch, Alexandra Paul ha recitato anche in film come Death Train del 1993, Nightwatch del 1995, The Paperboy del 1994 e Spectre del 1996. Dal 1999 Paul ha partecipato a 14 film di Lifetime Network ed è apparso in episodi di Melrose Place e Mad Men. Non prendendosi mai troppo sul serio, la Paul ha anche fatto un cameo durante una scena eliminata di Borat, imitando il suo personaggio di Baywatch, oltre alle sue apparizioni nei film comici parodia Spy Hard e Sharknado: Il quarto risveglio.

JEREMY JACKSON

Nel corso degli anni 2000, Jeremy Jackson ha partecipato a numerosi reality show e talk show diurni, molti dei quali incentrati sui problemi dell’attore fuori dallo schermo e sui suoi problemi di abuso di sostanze. Nel 2011, Jackson ha fatto parte del cast della quinta stagione di Celebrity Rehab with Dr. Drew, dove si è pubblicamente ripreso dalla dipendenza da sostanze. È stato anche intervistato nello speciale di E! TV Child Star Confidential. Purtroppo, nel 2017 Jackson è stato condannato a 270 giorni di carcere a causa di un incidente violento avvenuto nel 2015.

TRACI BINGHAM

Nei primi anni 2000, Traci Bingham ha partecipato a reality show, tra cui The Surreal Life di VH1, dove è stata scritturata insieme ad altre celebrità cadute sotto i riflettori, e Celebrity Big Brother, girato in Inghilterra. Nel 2005 ha lavorato come modella portavoce di Empire Poker e si è presentata per arrostire la sua ex co-star al Comedy Central Roast of David Hasselhoff. Più recentemente, Bingham è stata ospite di Hell’s Kitchen e concorrente di Battle of the Network Stars.

BRANDE RODERICK

Dopo Baywatch, Brande Roderick è diventata una “Ragazza del Rock Paper Scissors” ufficiale della Lega USA Rock Paper Scissors. Ha anche partecipato alla serie della CBS del 2006, Maratona di giochi, e alla stagione 2009 di Celebrity Apprentice. Roderick ha condotto il Playboy Shootout di Playboy TV e, nel 2012, ha ospitato l’Aces & Angels Super Bowl XLVI Party. Un anno dopo, è tornata a partecipare alla sesta stagione di Celebrity Apprentice. Roderick è ora sposata con l’ex linebacker della NFL Glenn Cadrez. Ha avuto il suo primo figlio nel 2010.

PARKER STEVENSON

Dopo Baywatch, Parker ha avuto un ruolo ricorrente nella seconda stagione di Melrose Place e ha recitato nel film televisivo del 1998 Legion. È rimasto attivo sia in televisione che al cinema, con crediti recenti in film come Perfect Disguise, The War Riders, Not of This Earth e Hidden Truth e apparizioni televisive in show come Judging Amy, Burke’s Law, Trapped e Bull. Stevenson è anche un fotografo di talento, avendo imparato fin da giovane. Attualmente gestisce il suo sito web di fotografia chiamato ShadowWorks.

ANGELICA BRIDGES

Per la maggior parte, Angelica Bridges ha spostato la sua carriera lontano dalla recitazione dopo il suo periodo in Baywatch. Ha interpretato Omegis in Mortal Kombat Conquest del 1998, oltre a un ruolo di “Red Sonja” in Conan the Adventurer del 2000. È tornata nel franchise di Baywatch per il film del 2003 Baywatch: Hawaiian Wedding e ha interpretato Paige in The Bold and the Beautiful per un breve periodo nel 2005. Attualmente, Angelica Bridges è la cantante del gruppo pop Strawberry Blonde.

NANCY VALEN

Prima di ottenere il ruolo principale di Samantha Thomas in Baywatch dal 1996 al 1997, Nancy Valen è apparsa come ospite in un episodio del 1989. Pur avendo partecipato a singoli episodi di show come Boy Meets World, Friends, Full House e Saved by the Bell, i 22 episodi di Valen in Baywatch si sono rivelati l’apice della sua carriera di attrice. Attualmente, Valen ha spostato la sua attenzione dalla recitazione alla produzione e sta lavorando a un franchise di commedie d’azione chiamato ACTION HEROES INC.

DAVID CHARVET

David Charvet è rimasto in Baywatch per un totale di tre stagioni, lasciandolo nel 1995. Ha continuato ad apparire in episodi di Melrose Place, Sedotta e tradita, Derby, Angel Flight Down e Met Prince Charming fino al 1999, quando ha deciso di abbandonare la recitazione per concentrarsi sulla sua carriera musicale. Charvet torna in Francia dove firma un contratto per 5 album con Universal Music Group France. La sua carriera musicale ha avuto successo all’estero e ha ottenuto numerosi successi internazionali.

BROOKE BURNS

Brooke Burns ha partecipato a Baywatch: Hawaii per un totale di 46 episodi prima di passare alla conduzione del game show della NBC Dog Eat Dog. La Burns ha condotto Dog Eat Dog dal 2002 al 2003 ed è stata persino nominata per un Teen Choice Award per il suo talento di conduttrice. La Burns è poi tornata a recitare, recitando nella soap opera di prima serata North Shore per 21 episodi nel 2004 e 2005. Tra i suoi ruoli più importanti figurano quelli in Melrose Place, CSI: Miami e Community.

PAMELA ANDERSON

La Anderson ha partecipato a Baywatch per cinque stagioni tra il 1992 e il 1997. Il suo ruolo di C.J. sarebbe rimasto in vita anche più a lungo della serie, dato che il suo personaggio è riapparso nel 2003 in Baywatch: Hawaiin Wedding e nella campagna pubblicitaria di DirecTV del 2007. Dopo la sua partecipazione a Baywatch, la Anderson ha partecipato anche al grande schermo, con numerose apparizioni cinematografiche. La Anderson è apparsa nei reality show Big Brother, Dancing with the Stars e Dancing on Ice. La Anderson è stata anche attiva in diverse iniziative di attivismo.

DAVID CHOKACHI

Quasi subito dopo aver lasciato Baywatch nel 1999, David Chokachi ha assunto il ruolo di Jake McCartey nella serie televisiva Witchblade, che è andata avanti solo fino al 2002. Nel 1997, Chokachi è entrato nella lista delle “50 persone più belle del mondo” stilata dalla rivista People. Nel corso della sua carriera, Chokachi è apparso in numerosi film per la televisione, tra cui i recenti Cyber Chase, Patient Killer e Rage of the Yeti. Chokakachi ha anche partecipato al reality show del 2009 Confessioni di un teen idol insieme al collega Jeremy Jackson, membro del cast di Baywatch.

DAVID HASSELHOFF

Hasselhoff ha interpretato Mitch Buchannon in Baywatch per tutta la durata della serie e per la prima stagione di Baywatch: Hawaii. L’eredità di The Hoff come Mitch Buchannon e Michael Knight è sopravvissuta e ha fatto numerose apparizioni auto-parodiche in film come The SpongeBob SquarePants Movie, e Dodgeball: A True Underdog Story. Nel 2010, Comedy Central ha ospitato The Comedy Central Roast of David Hasselhoff, dove amici e colleghi di The Hoff si sono riuniti per celebrare il suo successo prendendolo in giro.

BILLY WARLOCK

Il personaggio di Billy Warlock di Baywatch, Eddie Kramer, è apparso nelle prime tre stagioni della serie e nel film di reunion del 2003, Baywatch: Hawaiian Wedding. Warlock ha finito per lasciare la serie con qualcosa di più di un altro punto a favore del suo curriculum di attore, in quanto è stato fidanzato con la sua ex co-protagonista, Erika Eleniak per un breve periodo di tempo. Più recentemente, Warlock ha recitato in episodi di The Young and the Restless, Damages, As the World Turns e One Life to Live.

JAASON SIMMONS

Jaason Simmons ha lasciato Baywatch nel 1997 ed è andato a lavorare a Londra, comparendo in numerose produzioni teatrali e in film indipendenti. Dopo il ruolo di Logan Fowler, Simmons è apparso in film come The Devil’s Tattoo, Frankenstein & the Werewolf Reborn! , Bloody Mary, Mad Cowgirl, Friends of Dorothy, Sharknado e, più recentemente, 3-Headed Shark Attack del 2015. Nel 2008 Simmons ha fatto coming out come gay ed è stato pubblicato insieme al suo fidanzato, l’attore irlandese John O’Callaghan, nel numero di marzo di New Idea.

JOSÉ SOLANO

Jose Solano è rimasto a Baywatch fino al 1999. Per buona parte della sua partecipazione a Baywatch, il personaggio di Jose Solano, Manny Gutierrez, è stato costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente mortale. Solano ha lasciato Baywatch e ha lavorato come attore e direttore di produzione. Ha recitato nella serie drammatica spagnola Amor en custodia, oltre che in Resurrection Blvd. Solano è stato nominato dalla rivista YM come una delle “50 persone più belle del mondo”.

KRISTA ALLEN

Krista Allen si è unita al cast di Baywatch nel 2000 ed è rimasta per un anno. Dopo il ruolo della bagnina Jenna Avid, la Allen è apparsa in episodi di The X-Files, Friends, Smallville, Charmed, CSI: Crime Scene Investigation e Fast Cars and Superstars: The Gillette Young Guns Celebrity Race. Negli ultimi anni la Allen è diventata una sorta di habitué della televisione, con brevi apparizioni in numerosi show e pochi ruoli ricorrenti. Il suo ultimo ingaggio televisivo è stato in un episodio del 2015 di Madre Significante.

MARLIECE ANDRADA

Marliece Andrada è apparsa nei panni di Skylar Bergman solo per pochi episodi nella stagione 8. Questo è stato sufficiente per farle ottenere un meritato riconoscimento. Andrada è stata persino nominata Playmate del mese nel numero di marzo 1998 di Playboy. Nel 1999, Andrada è apparsa in un videogioco fantasy d’azione intitolato Gex 3: Deep Cover Gecko nel ruolo di un’umana rapita e bisognosa di essere salvata da un geco di nome Gex. Nello stesso anno, Andrada ha avuto un ruolo non accreditato in L’amore puzza.

SHAWN WEATHERLY

Shawn Weatherly ha interpretato Jill Riley, una bagnina molto esperta, in Baywatch per una sola stagione prima che il suo personaggio morisse tragicamente per complicazioni mediche in seguito a un attacco di squali. Shawn Weatherly è ora madre di due figli e moglie di Chip Harris, presidente di una società di ricerca biotecnologica. Dopo una pausa di nove anni dalla recitazione, Weatherly è tornata a interpretare Carol Derricks in un episodio del 1999 di Chicago Hope. Più recentemente, Weatherly ha recitato nel film commedia horror del 2014, Love in the Time of Monsters.

MITZI KAPTURE

Nel 2002, Mitzi Kapture ha recitato per tre anni nella soap opera come series regular, Anita Hodges, in The Young and the Restless. La Kapture ha continuato a recitare fino alla fine degli anni 2000, apparendo nel film televisivo del 2006, Notte di terrore, e nel film indipendente del 2008, acclamato dalla critica, Le orecchie di Dio, dove ha interpretato una terapista che lavora con pazienti autistici. Nel 2010, Mitzi Kapture è apparsa in un episodio della sitcom della CBS Rules of Engagement e recentemente è stata protagonista del film The Executive del 2018.

GENA LEE NOLIN

Nel 1998, Gena Lee Nolin ha lasciato Baywatch, ma è tornata rapidamente a recitare nel 2000 con una serie televisiva tutta sua, intitolata Sheena. Lo show è durato solo fino al 2002. Nel 2001, la Nolin ha posato per l’edizione natalizia di Playboy, aggiungendosi alla sua lista di servizi su riviste maschili, tra cui Maxim, Stuff e FHM. Oltre alle sue frequenti apparizioni televisive, Nolin è anche autrice di un libro intitolato Beautiful Inside and Out, Conquering Thyroid Disease with a Healthy, Happy, “Thyroid Sexy” Life.

NICOLE EGGERT

La Eggert è apparsa in Baywatch per la terza e quarta stagione, dal 1992 al 1994 ed è tornata per lo spin-off del 2003 Baywatch: Hawaiian Wedding. È apparsa negli episodi di Sposati… With Children, e Scott Baio ha 45 anni… ed è single. Negli ultimi anni la Eggert ha preso parte anche a qualche reality, partecipando alla stagione 2010 di Celebrity Fit Club. È anche apparsa nel Comedy Central Roast of David Hasselhoff. Recentemente, la Eggert ha aperto una propria attività di camioncino dei gelati.

ERIKA ELENIAK

Dopo Baywatch, la Eleniak ha avuto numerosi ruoli in film televisivi, film direct-to-video e progetti a basso budget. Tra i suoi ruoli più importanti figurano le apparizioni in E.T. the Extra-Terrestrial, Dracula 3000, Absolute Zero e Desperate Housewives. Oggi Erika Eleniak è ancora attiva in televisione e al cinema, con un ruolo in Meant to Be del 2012 e in Marilyn Monroe Back? del 2018, ancora in pre-produzione. Attualmente risiede a Calgary con il suo compagno Roch Daigle e la loro figlia di 12 anni, Indyanna.

CARMEN ELECTRA

Dalla sua grande occasione, la Electra è apparsa su Playboy altre quattro volte, comparendo in copertina in tre dei quattro numeri. Nel 1997 ha partecipato ai film American Vampire e Good Burger. Electra ha anche posato per i fumetti dei London Night Studios ed è apparsa regolarmente in spot pubblicitari per i prodotti per capelli da uomo Maxim e per i Ritz Camera Centers. Essendo una delle bagnine più riconoscibili di Baywatch, Electra è ancora all’apice della sua carriera.

YASMINE BLEETH

Il ruolo più importante di Caroline Holden di Baywatch ha portato all’attrice molta fama e riconoscimenti, aprendole porte in televisione, al cinema e come modella. Oltre ad apparire spesso in FHM, la rivista People ha incluso la Bleeth nella lista delle 50 persone più belle del 1995. Recentemente, Bleeth ha recitato nella serie televisiva del 2000 Titans ed è tornata nel franchise di Baywatch nel film televisivo del 2003, Baywatch: Hawaiian Wedding. All’inizio degli anni 2000, Bleeth è balzato agli onori della cronaca per problemi di abuso di sostanze e per alcuni problemi legali.

baywatch baywatch 2

