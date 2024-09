CHE FINE HANNO FATTO LE COPPIE USCITE DALL’EDIZIONE ESTIVA DI “TEMPTATION ISLAND”? SE JENNY HA PERDONATO TONY E SIRIA E MATTEO PROGETTANO DI SPOSARSI, SONO SCOPPIATI MARTINA E RAUL: LUI SI LECCA ANCORA LE FERITE E POSTA FOTO CON ALTRE SQUINZIE. LEI HA GIÀ ARCHIVIATO IL FLIRT CON IL TENTATORE CARLO E ADESSO È PRONTA SEDERE SUL TRONO DI “UOMINI E DONNE” – CHI NON SI ASPETTAVA CHE VITTORIA E IL TENTATORE SIMONE NON AVREBBERO SUPERATO L’ESTATE DEVE RICREDERSI: LEI HA SCARICATO IL FIDANZATO LIMONANDO E STRUSCIANDOSI PESANTEMENTE CON L’ALTRO E, ORA,…

Prendi un gruppo di coppie in bilico. Separa uomini e donne e spingili in tentazione circondandoli di avvenenti personaggi. Poi chiedi ai due fidanzati di incontrarsi di nuovo per lavare i panni sporchi davanti a un falò in favore di telecamera. Otterrai Temptation Island, uno dei programmi di successo del momento, che chiusa l’edizione di inizio estate va in onda su Canale 5 il martedì in prima serata.

Ma poi che succede? Che fine hanno fatto i finalisti dell’edizione appena conclusa? Ha fatto molto discutere la controversa coppia formata da Tony Renda, dj 41enne, e Jenny Guardiano, 26, estetista specializzata in extension ciglia, laminazione e trucco semipermanente. Fidanzati da cinque anni, conviventi a Catania; […] non è seguito il prevedibile addio: Tony ha convinto Jenny a dargli un’altra chance, lei ha perdonato, fiduciosa (o illusa) in un suo cambiamento. I social fanno pensare che lui stia mantenendo la promessa: la porta al sushi per il compleanno e fa il compagno innamorato. […]

Ripartono insieme, dopo avere sciolto alcuni nodi della loro relazione, Siria Pingo e Matteo Vitali. Lei, 22 anni, ex obesa ora bellissima, lui, 33enne, bullizzato da ragazzo, stanno insieme da quasi otto anni.

[…]«Rifaremmo lo stesso percorso», hanno detto, sempre tra le lacrime, a Silvia Toffanin. Sarà per questo che per loro fanno il tifo tutti, compreso il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia: «Mi hanno fatto proprio piangere, ho visto due ragazzi che si amavano crescere e imparare dai propri errori». La coppia ha progetti concreti: vogliono diversi figli, si sposeranno in Chiesa, perché così vuole Siria. Ma prima Matteo deve fare la Comunione e la Cresima.

Lasciano il reality da single Raul Dumitras, 24, e Martina De Ioannon, 26. Stavano insieme da dieci mesi ma lei ha deciso che può fare a meno di lui. «Siamo entrati qui perché ti reputavo troppo geloso», dice Martina. «Ti ho messo alla prova per valutare se eri in grado di stare distante da me.… Credevo mi mancassi, invece sto bene». Parole eloquenti che segnano la parola fine di questa storia, complice anche il tentatore Carlo Marini, con cui Martina ha avuto una breve liaison .Ad agosto, i fan della coppia si erano illusi, La De Ioannon infatti era volata a Mykonos dove Raul festeggiava il compleanno, mollando Carlo, e si sperava in un ritorno di fiamma che non c’è stato.

Oggi lei afferma di essere una single serena. Raul invece si lecca le ferite. «Per me Martina era tutto, non me l’aspettavo», confida il DiCaprio de noantri ai follower. Martina, che dice di volere tenersi stretta la libertà, parteciperà come tronista a Uomini e Donne. Raul ha commentato, rassegnato: «Le auguro di fare una bella esperienza. È bella ed intelligente quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore, libertà e leggerezza».

Vittoria Bricarello, 34, allenatrice e Alex Petri, 36, stavano insieme da due anni, ma in Sardegna sono scoppiati. Entrati per un motivo, capire se fosse il caso di impegnarsi di più, sono usciti per un altro: i “tradimenti”. «Non ho più avuto l’esigenza di vederla», dice Alex. Che pubblicamente ringrazia per la dolcezza la tentatrice Nicole, ma sottolinea di non averla mai più rivista. Mentre Vittoria racconta: «Delusa più da me stessa, ho messo un punto alla nostra relazione. Ho ritirato le cose da casa di Alex organizzandomi con sua sorella e non l’ho più incontrato. Ora sono tornata a Biella, mi sono avvicinata a una persona che mi ha dato complicità, pazienza e che il modo di farmi sorridere. Parla, ovviamente, del “tentatore” Simone Dell’Agnello.

