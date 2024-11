CHE LA FORZA SIA CON TE...E FAMMI UNA SAGA! – LUCASFILM HA CHIUSO UN ACCORDO CON IL PRODUTTORE SIMON KINBERG PER LANCIARE UNA NUOVA TRILOGIA DI “STAR WARS” - DOPO IL FLOP DEGLI EPISODI 7,8 E 9, GEORGE LUCAS PUNTA TUTTO SU KINBERG, CHE HA CREATO CON DAVE FILONI E CARRIE BECK LA SERIE ANIMATA “STAR WARS REBELS”, PER RILANCIARE IL FRANCHISE – LA DISNEY, CHE DETIENE I DIRITTI DI “GUERRE STELLARI”, SPERA DI ACCONTENTARE I FAN DELUSI DAGLI ULTIMI FILM...

Estratto dell’articolo di Filippo Brunamonti per “la Repubblica”

Come hanno fatto alcuni scarabocchi disegnati cinquant’anni fa da George Lucas — un uomo che odiava scrivere e che, secondo un compagno di college, preferiva “rimanere nella sua stanza ad abbozzare soldati stellari” — a trasformarsi in un franchise da quattro miliardi di dollari? Dall’uscita del libro From the adventures of Luke Skywalker (1976) e dal primo episodio del ‘ 77, Guerre stellari è questo: un’epopea che attraversa generazioni e non smette di incitare gli spettatori a salire a bordo di bighe galattiche e combattere per il Bene.

[…] Lucasfilm ha chiuso un accordo con Simon Kinberg ( X-Men ) per lanciare una nuova trilogia di film, prodotta insieme alla responsabile dello studio Kathleen Kennedy, amata dai fan. Secondo Deadline, questo nuovo corso comprende gli episodi 10, 11 e 12 della saga degli Skywalker. […]

Lucasfilm ha già contestato l’idea che i film proseguiranno la mitologia originale, complici gli incassi deludenti dell’ultimo capitolo in sala. Poco importa, il progetto sembra in mani sicure: Kinberg ha creato con Dave Filoni e Carrie Beck la serie animata Star Wars rebels (4 stagioni), candidata agli Emmy. È stato anche consulente per Star Wars Episodio VII: il risveglio della Forza , diretto da J.J. Abrams che ha rilanciato il franchise nel 2015, e Paramount lo ha coinvolto da produttore nel “rivale” Star Trek .

Nei cinque anni da L’ascesa di Skywalker , Lucasfilm ha lanciato la serie Disney+ The Mandalorian , due serie live-action, The book of Boba Fett e Ahsoka , più l’imminente Skeleton crew , guidato da Jude Law. Nel tempo hanno fatto capolino serie autonome, tra cui The acolyte , Obi-Wan Kenobi e Andor e ora Disney ha in cantiere The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau, seguito della serie Disney+ sul cacciatore di taglie (Pedro Pascal), per il 22 maggio 2026, insieme a due segretissimi titoli previsti per il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.

[…] Noel Castillo, negoziatore e force analyst, collezionista di action figures e modellini Star Wars, trova che le pagine de Il potere del mito di Joseph Campbell, redatte allo Skywalker Ranch di Lucas, ci mostrino “la via per accorgerci di quanto le nostre religioni e identità abbiano sempre un punto in comune, proprio come i cavalieri Jedi si battono per mantenere l’equilibrio nella Forza”. Purtroppo, aggiunge, nella vita di tutti i giorni “non sempre basta un trucco mentale da Jedi per portare a casa la pelle” e continuare il viaggio nella galassia. Per quello, ci penserà la Lucasfilm del futuro.

