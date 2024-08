27 ago 2024 08:10

CHE GIORNATA DI MERDA PER MARIAH CAREY: LA CANTANTE HA PERSO LA MADRE E LA SORELLA NELLO STESSO GIORNO, LO SCORSO FINE SETTIMANA – LA MAMMA, PATRICIA, AVEVA 87 ANNI, MENTRE LA SORELLA, ALISON, 63 – IN PASSATO MARIAH AVEVA AVUTO RELAZIONI DIFFICILI CON ENTRAMBE, IN PARTICOLARE CON ALISON, EX TOSSICODIPENDENTE SIEROPOSITIVA E SPESSO SENZATETTO: NON LE PARLAVA DA 30 ANNI, TRAUMATIZZATA PERCH, QUANDO AVEVA 12 ANNI, L’AVEVA "DROGATA COL VALIUM, OFFERTO UNA DOSE DI COCAINA, BRUCIATA CON USTIONI DI TERZO GRADO E TENTATO DI VENDERLA A UN MAGNACCIA"