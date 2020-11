CHE GUERRIGLIA SULLA BATTAGLIA! - POLEMICA A PALERMO PER LA FOTO DI LETIZIA BATTAGLIA PER LAMBORGHINI, IN CUI SI VEDONO DELLE BAMBINE - IL SINDACO LEOLUCA ORLANDO CHIEDE STOP DELLA CAMPAGNA - PROTESTANO ANCHE IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PUBBLICITARI E UN GRUPPO DI OPERATORI DELLA CULTURA E GRUPPI FEMMINISTI. L'AZIENDA RIMUOVE LE IMMAGINI DAI SOCIAL - LA REPLICA DELLA FOTOGRAFA: “PER ME PALERMO È BAMBINA E LO SGUARDO INNOCENTE DI UNA PERSONA CHE CRESCE”

Polemica sulle foto di Letizia Battaglia per Lamborghini con due bambine ritratte per sponsorizzare il marchio. Sui social fioccano i commenti di indignazione per l'accostamento "imbarazzante" tra bimbe a auto, dopo che la stessa fotografa ha rilanciato gli scatti sul suo profilo Facebook.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si discosta dalla campagna: "Il Comune non ha mai autorizzato la campagna della Lamborghini presente sui social con modalità che non condividiamo". E chiede alla società di sospenderla immediatamente. "La società - spiega il sindaco - ha presentato una richiesta per realizzare un grande progetto fotografico a finalità culturale. Ma di questo progetto non ha mai fornito i dettagli, che abbiamo scoperto solo dopo l'avvio della campagna pubblicitaria".

Letizia Battaglia dal canto suo replica dicendo che "per me Palermo é bambina e lo sguardo innocente di una persona che cresce". Lamborghini commenta: "Quando abbiamo deciso di coinvolgere Letizia Battaglia eravamo consapevoli della potenza delle sue immagini. Chi la conosce sa che i suoi soggetti sono incentrati sui ritratti di giovani figure femminili che per lei rappresentano una visione di sogno e di speranza".

Protesta anche il presidente dell'associazione italiana dei pubblicitari Vicky Gitto, mentre un gruppo informale che vede unirsi operatori della cultura e gruppi femministi di Palermo ha scritto una lettera aperta a Letizia Battaglia. In serata la casa automobilistica ha rimosso dai social network le immagini contestate.

