“NON SEMBRI, SEI UNA PUTTANA” - SERINO: “NESSUNO SEMBRA ESSERSI ACCORTO DI NIENTE MA DURANTE LA PRIMA PUNTATA DE 'LE IENE' TEO MAMMUCARI APOSTROFA COSÌ BELEN RODRIGUEZ. L’INTERESSATA NON SEMBRA ESSERSENE ACCORTA, FORSE PERCHÉ, COME HA DICHIARATO, 'LE IENE SONO SEMPRE STATE IL SOGNO DELLA MIA VITA PROFESSIONALE'" - “SU MAMMUCARI STENDIAMO UN VELO PIETOSO E GLI RICORDIAMO SOLTANTO CHE LA LIBERTÀ DI PAROLA L’ABBIAMO OTTENUTA, ADESSO MANCA IL PENSIERO” - VIDEO
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