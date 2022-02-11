CHE HA DETTO DAVVERO TEO MAMMUCARI A BELEN RODRIGUEZ? DOPO L’ARTICOLO DI SERINO SU DAGOSPIA, “LE IENE” PUBBLICANO UN VIDEO CHIARIFICATORE CON L’AUDIO ISOLATO DEL CONDUTTORE: “NO SEMBRI, STAI RACCONTANDO, STIAMO PARLANDO DI TE”. PRENDIAMO ATTO, MA PERCHÉ NON HANNO PULITO PRIMA L'AUDIO? CON LA RISATA SGUAIATA DELLA SHOWGIRL A COPRIRE LE PAROLE, SEMBRAVA PROPRIO CHE DICESSE “SEI UNA PUTTANA” - VIDEO

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“NON SEMBRI, SEI UNA PUTTANA” - SERINO: “NESSUNO SEMBRA ESSERSI ACCORTO DI NIENTE MA DURANTE LA PRIMA PUNTATA DE 'LE IENE' TEO MAMMUCARI APOSTROFA COSÌ BELEN RODRIGUEZ. L’INTERESSATA NON SEMBRA ESSERSENE ACCORTA, FORSE PERCHÉ, COME HA DICHIARATO, 'LE IENE SONO SEMPRE STATE IL SOGNO DELLA MIA VITA PROFESSIONALE'" - “SU MAMMUCARI STENDIAMO UN VELO PIETOSO E GLI RICORDIAMO SOLTANTO CHE LA LIBERTÀ DI PAROLA L’ABBIAMO OTTENUTA, ADESSO MANCA IL PENSIERO” - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-sembri-sei-puttana-rdquo-serino-ldquo-nessuno-sembra-299290.htm

 

 

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