TRIGORIA TREMA – DOPO LE SCUDISCIATE DI MOURINHO, LO SPOGLIATOIO GIALLOROSSO HA MOSTRATO INQUIETUDINE PER IL FATTO CHE LE PAROLE DELLO SPECIAL SUI “CALCIATORI SENZA PALLE” SIANO FINITE IN PASTO AI MEDIA. MA I SENATORI, DA CAPITAN PELLEGRINI A CRISTANTE E MANCINI, SI SCHIERANO CON L’ALLENATORE CHE NON APPARE TROPPO INTERESSATO ALLA CLASSIFICA IN QUESTA STAGIONE (MA FRIEDKIN LO SA?). L'OBIETTIVO DI MOU E'...