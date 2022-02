“NON SEMBRI, SEI UNA PUTTANA” - SERINO: “NESSUNO SEMBRA ESSERSI ACCORTO DI NIENTE MA DURANTE LA PRIMA PUNTATA DE 'LE IENE' TEO MAMMUCCARI APOSTROFA COSÌ BELEN RODRIGUEZ. L’INTERESSATA NON SEMBRA ESSERSENE ACCORTA, FORSE PERCHÉ, COME HA DICHIARATO, 'LE IENE SONO SEMPRE STATE IL SOGNO DELLA MIA VITA PROFESSIONALE'" - “SU MAMMUCCARI STENDIAMO UN VELO PIETOSO E GLI RICORDIAMO SOLTANTO CHE LA LIBERTÀ DI PAROLA L’ABBIAMO OTTENUTA, ADESSO MANCA IL PENSIERO” - VIDEO

TEO MAMMUCCARI A BELEN RODRIGUEZ: 'NON SEMBRI, SEI UNA...'

Gian Paolo Serino per Dagospia

belen se la ride mentre mammuccari la offende 1

“Non sembri, sei una puttana”. Nessuno sembra essersi accorto di niente ma durante la prima puntata de “Le Iene” Teo Mammuccari apostrofa così Belen Rodriguez.

In tempi di “sexuality correct”, di “me too”, di rispetto dei generi basta guardare il video (3h 39 minuti) per accorgersi dell’offesa alla dignità di Belen.

teo mammuccari belen rodriguez le iene

L’interessata non sembra essersene accorta, forse perché, come ha dichiarato, “Le Iene sono sempre state il sogno della mia vita professionale”. Potrei scrivere, da critico letterario e scrittore, pagine intere ma su Teo Mammuccari in questa occasione stendiamo un velo pietoso e gli ricordiamo soltanto che la libertà di parola l’abbiamo ottenuta, adesso manca il pensiero”.

belen rodriguez iene belen rodriguez teo mammuccari le iene belen se la ride mentre mammuccari la offende