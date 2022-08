CHE HA TROVATO FRANCESCO TOTTI NEL TELEFONO DI ILARY? – LA VISPA BLASI E IL PERSONAL TRAINER CRISTIANO IOVINO SI SONO CONOSCIUTI UN ANNO E MEZZO FA TRAMITE LA CONOSCENZA COMUNE DELLA PARRUCCHIERA ALESSIA SOLIDANI, CHE LA SEGUE OVUNQUE. UN ANNO FA ESATTO, A FERRAGOSTO 2021, TOTTI POSTAVA SU INSTAGRAM UNA FOTO DI LUI CON LA MOGLIE, LA SCRITTA “IO E TE” E UN CUORICINO ROSSO. POCO DOPO HA SCOPERTO LA RELAZIONE “SPECIALE” TRA L’EX LETTERINA E IOVINO…

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

ILARY BLASI totti

Nell'addio senza ritorno tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ci sarebbe un prima e un dopo.

Dettaglio fondamentale per comprendere i motivi della crisi irreversibile tra l'eterno numero 10 giallorosso e l'ex Letterina.

La tempistica sarebbe diversa da quella che finora è stata raccontata.

Con prospettiva completamente rovesciata.

Proprio un anno fa, a Ferragosto 2021, Francesco Totti postava su Instagram una foto di lui e Ilary, i volti quasi sovrapposti (lei aveva gli occhi coperti da una visiera e qui si potrebbe tirare in ballo il linguaggio subliminale del corpo), con la scritta «Io e Te» e un cuoricino rosso.

cristiano iovino 5

Metaforicamente infranto allorché Totti, poco dopo, avrebbe scoperto che tra Ilary e Cristiano Iovino, ipertatuato e muscoloso personal trainer, operativo tra Roma e Milano (il suo profilo Ig trabocca più che altro di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como), noto alle cronache rosa come ex boyfriend di Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli, non ci sarebbe stata solo un'amicizia. Ma un flirt o anche di più.

I messaggini trovati sul telefonino di lei sarebbero stati eloquenti. Destinatario e mittente risulterebbe proprio il baldo Cristiano. Questo quindi sarebbe lo snodo cruciale - «lo spartiacque», assicura chi molto sa - nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano avrebbe preso coscienza, ripensando a tutto quel tempo che sua moglie passava a Milano per l'Isola dei Famosi , almeno quindici giorni al mese, mentre lui, a casa, faceva il bravo papà per Cristian, Chanel e Isabel.

noemi bocchi

La conoscenza tra la conduttrice tv e il personal trainer risalirebbe a un anno e mezzo fa. Un ruolo importante l'avrebbe avuto la parrucchiera Alessia Solidani, amica e confidente di Ilary (fu lei a pettinarla per il matrimonio), che la segue ovunque. Fedele, disponibile e muta. Totti si sarebbe sentito ingannato. Cercando, chiedendo, avrebbe purtroppo trovato conferme. Soltanto allora, deluso e triste, si sarebbe guardato intorno. E nella sua vita, non prima, è comparsa Noemi Bocchi.

