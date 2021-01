diletta leotta

Giuseppe Candela per Dagospia

"DIVETTA" LEOTTA-GATE, I DUBBI SUI FLIRT CON CAN E IBRAHIMOVIC

"Divetta" Leotta in questi giorni campeggia su due copertine, quelle di Chi e Oggi, con due flirt differenti: Signorini punta con tanto di foto su Can Yaman, Brindani rilancia con Zlatan Ibrahimovic (sposato e con prole). La notizia del flirt tra l'attore turco e il volto di Dazn è stata resa nota da Anna Pettinelli in diretta su Rds, prof di Amici come Arisa, compagna del manager Andrea Di Carlo, "agente intermediario" italiano dell'attore di DayDreamer.

can yaman chi

Infatti la neocoppia Arisa-Di Carlo appare (la cantante in vista, il manager di spalle) su Chi che rilancia lo scoop con le foto a cena e il racconto del giornalista Gabriele Parpiglia. Sempre il settimanale Chi ad agosto scorso aveva parlato del flirt in corso tra Zlatan Ibrahimovic e la Leotta (che aveva poi smentito tutto). I due si erano incontrati per la prima volta durante la campagna per lo sponsor Buddyfit.

Lo stesso Di Carlo collabora con un ruolo di "assistente" anche con il calciatore svedese, nota di colore. E questo flirt viene rilanciato dopo mesi da Oggi che si affida a una fonte che ritiene importante e pubblica la storia in copertina, dove la Leotta mostra lo sponsor Buddyfit. Flirt e amori su cui non abbiamo motivi di dubitare ma proviamo a contestualizzare, mettendo sul tavolo anche il terzo uomo: Daniele Scardina, l'ex King Toretto con cui i rapporti non sarebbero del tutto conclusi.

IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA

Un sentimento forte non si cancella mica con qualche copertina. Il Messaggero nelle scorse settimane, e lo stesso Chi, avevano rilanciato il sogno della Leotta di ritornare all'Ariston dopo la prova deludente nell'edizione 2020. I flirt con Can e con Ibra (che sarà a Sanremo per cinque sere) le avranno portato fortuna?

PARIETTI-LUCARELLI, DA BALLANDO CON LE STELLE AL TRIBUNALE. PER ALBA TESTIMONI CIACCI-PLATINETTE-DE SIO

Gli scontri erano nati in tv a Ballando con le stelle nel 2017, proseguiti sui social e finiti in tribunale. Così sarà il giudice a mettere la parola fine tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, la giornalista dietro al bancone dei giorni con l'opinionista in pista alle prese con tango e rumba.

SELVAGGIA - PARIETTI

La firma del Fatto Quotidiano aveva deciso di portarla in tribunale dopo alcuni post pubblicati sui social e la coscia lunga della sinistra aveva ricambiato a sua volta. Attraverso il suo legale ha chiesto l'ammissione tra i testimoni di tre ex concorrenti: Giovanni Ciacci, Platinette e Giuliana De Sio. Dovranno riferire dell'atteggiamento provocatorio slegato dalle esibizioni della Lucarelli. Fin qui il gioco delle parti. Il passo avanti finisce per essere un attacco allo show del sabato sera con Milly Carlucci? Gli ex concorrenti dovranno riferire del clima all'interno dello show e dello stress e delle pressioni a cui sono sottoposti i concorrenti.

NUNZIA DE GIROLAMO

LA DE GIROLAMO AL SABATO SERA, CIAO MASCHIO A FEBBRAIO SU RAI1

"Ciao Maschio", il nuovo programma condotto da Nunzia De Girolamo, avrebbe dovuto debuttare lo scorso novembre. Trasmissione vittima di numerosi rinvii, a rischio cancellazione per i problemi giudiziari, ora risolti, dell'ex ministra. Il programma vedrà la luce e salvo colpi di scena andrà in onda al sabato sera in seconda serata su Rai1 da metà febbraio.

FABIO FAZIO MARIA DE FILIPPI

MARIA DE FILIPPI GRATIS A CHE TEMPO CHE FA

Quando Maria De Filippi presenzia in un programma sulle reti Rai le proteste sono dietro l'angolo. Così il suo arrivo da Fazio, con tanto di parodia a C'è posta per te (dove la sera prima aveva celebrato la serie Rai Doc-Nelle tue mani), ha fatto arrabbiare alcuni esponenti di Pd-Lega-Italia Viva oltre al consigliere del Cda Riccardo Laganà. La conduttrice per l'ospitata da Fazio, come dalla Venier, non ha percepito alcun cachet.

aurora ramazzotti

TOSCA DUETTA CON FIORELLA MANNOIA

Debutterà questa sera su Rai1 "La musica che giro intorno", il nuovo show musicale di Fiorella Mannoia. Ospite della seconda puntata la brava cantante Tosca, rilanciata mediaticamente dopo la partecipazione a Sanremo 2020.

ISOLA DEI FAMOSI NEWS

1) Aurora Ramazzotti sarebbe in ballottaggio con Alvin per il ruolo di inviato alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi, notizia accennata da Tvblog. Entrambi assistiti dall'agenzia Notoria che cura anche gli interessi della conduttrice del reality Ilary Blasi. Graziella Lopedota, titolare di Notoria, starebbe facendo di tutto per "imporre" per questo ruolo la Ramazzotti, della stessa agenzia fa parte anche sua mamma Michelle Hunziker. Banijay e Mediaset accetteranno?

alberto matassino 1

2) L'Isola dei Famosi punta sul ritorno al passato con la volontà di spingere in maniera più forte sulle dinamiche del reality. La prima novità riguarda il ritorno nel programma come capoprogetto di Peppi Nocera, autore delle edizioni di maggiore successo con Simona Ventura.

VIALE MAZZINI NEWS

1) Da qualche tempo si sarebbero molto raffreddati i rapporti tra l'amministratore delegato Fabrizio Salini e il direttore generale corporate Alberto Matassino. Il nome di quest'ultimo era circolato con forza (soprattutto in area Pd) nei giorni in cui Salini sembrava vicino all'uscita per un passaggio a Netflix ma anche dopo la richiesta di sfratto da parte di Gualtieri.

2) Matteo Salvini non sarebbe molto soddisfatto della prova dei suoi uomini in Rai, poco ficcanti e poco al centro della scena con troppo spazio lasciato allo strabordante Giampaolo Rossi di Fratelli d'Italia. Non a caso Giorgio Meloni vorrebbe riconfermare il suo consigliere nel prossimo cda Rai che nascerà a luglio.

myrta merlino

GIRA VOCE

1) Per bassi ascolti La7 ha sospeso L'aria di domenica, lo spin off festivo de L'Aria che tira, sempre con Myrta Merlino in compagnia di Vauro Senesi e Gerardo Greco. Gira voce che la giornalista non avrebbe preso molto bene questo stop, anche se ripete a tutti che l'esperimento è riuscito. Talmente riuscito che non tornerà in onda.

STEFANO DE MARTINO

2) Molto più di una semplice idea buttata sul tavolo e circolata nei mesi scorsi, Discovery è al lavoro per portare sui suoi canali "Il Contadino cerca moglie". Il reality in onda sulle reti Sky era stato condotto da Simona Ventura e Diletta Leotta, per la conduzione i due nomi sarebbero da escludere.

3) Dopo il cambio di management (da Presta a Caschetto) Stefano De Martino, ballerino aspirante conduttore, ha deciso di dare una svolta radical chic anche alla sua comunicazione affidandosi alla Zebaki di Pamela Maffioli.

FRANCESCA FIALDINI FRANCO DI MARE

MISTERO FIALDINI: SEI PROGRAMMI IN SEI MESI

Non esiste crisi per Francesca Fialdini alle prese con una vera e proprio overdose di impegni. Così a Viale Mazzini chi si stupisce, chi sorride, chi sottolinea per spegnere il fuoco che non c'è contemporaneità delle proposte.

Negli ultimi sei mesi, a partire da luglio, la ragazza di Massa Carrara ha condotto sei programmi: "Così è la vita" in onda su Rai3, la nuova stagione di "Da noi a ruota libera" in onda su Rai1, "Fame d'amore" in seconda serata su Rai3", "E' l'Italia, Bellezza!" disponibile su Rai Storia, "Milledonne e un uomo" su Radio2 e sempre sulle stesse frequenze nei giorni scorsi ha preso il via "Radio2-A ruota libera" condotto con Max Novaresi.

francesca fialdini

E non è finita qui perché nei prossimi mesi Rai3 potrebbe proporre una nuova stagione di "Fame d'amore" mentre il settimanale Oggi, che aveva già riportato le sue presunte ambizioni per Domenica In, fa sapere che la Fialdini sognerebbe un posto tra le donne di Sanremo 2021.

INDOVINELLI

1) Lei è una conduttrice in onda su La7 dal carattere forte, pochi sanno che durante la sua trasmissione è solita affidarsi all'aiuto del phonak, auricolari molti usati in tv. Chi sussurra nel suo orecchio? Solo aggiornamenti dell'ultim'ora o si tratta di una conduzione "teleguidata"?

2) La bella influencer, spesso ospite nei programmi di Canale 5, in questi giorni si trovava a Dubai. Un viaggio giustificato da motivi di lavoro, in realtà si trovava negli Emirati Arabi per un impegno da escort pagata benissimo. Di chi stiamo parlando?