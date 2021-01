CHE JOYA ESSERE BISEXUAL - ORIANA SABATINI, FIDANZATA DI PAULO DYBALA, HA AMMESSO DI ESSERE ATTRATTA ANCHE DALLE DONNE - NIPOTE DELLA STELLA DEL TENNIS GABRIELA, FIGLIA D'ARTE DI DUE ATTORI, È INFLUENCER DA 5 MILIONI DI FOLLOWER - E NONOSTANTE IL FISICO BOMBASTICO SI SENTE IN DOVERE DI INFLIGGERCI UN PISTOLOTTO SUL BODYSHAMING: "HO SCONFITTO ANORESSIA E BULIMIA, OGGI SONO FELICE COSÌ..." (TE CREDO...) - VIDEO

Andrea Sereni per www.corriere.it

La confessione

Oriana Sabatini, la nipote dell’ex tennista Gabriela, ha 24 anni e dal 2018 è la compagna di Paulo Dybala. Cantante e attrice famosissima in Argentina — ha oltre 5 milioni di follower su Instagram — durante una sessione social del gioco «vero o falso», ha risposto a uno che le chiedeva «Sos bisexual?» (sei bisessuale?): «Se proprio devo mettermi un'etichetta, credo di sì».

La domanda nasce, probabilmente, dal video di una sua canzone, «Stay or Run», che parla proprio di un amore saffico e nel quale Oriana bacia ripetutamente la modella Soledad Alonso. Il video, su Youtube, è stato visualizzato oltre 5,5 milioni di volte. Sabatini già quattro anni fa, a una trasmissione della radio uruguayana Agarrate Catalina, aveva spiegato: «Non c'è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia». Lo stesso anno, ha incontrato Paulo.

Cantante, modella, attrice: una star

Oriana Sabatini in Argentina è una star. Famosa come se non più del fidanzato. Non è infatti (solo) la compagna di Paulo Dybala, ma una cantante e modella affermata. Una giovane donna che non ha paura di mostrarsi nelle sue imperfezioni e che manifesta opinioni su temi scomodi come il bodyshaming e l’immigrazione: una ragazza che si accetta così come è. Semplice, diretta, senza paura di essere giudicata.

Figlia d’arte

Figlia d’arte, 24 anni, Oriana è nipote di Gabriela Sabatini, una delle stelle del tennis femminile nell’epoca Graf-Seles, vincitrice dello Us Open nel 1991 e finalista a Wimbledon nel 1990. La madre, Catherine Fulop, è una famosa attrice venezuelana, il padre Osvaldo un attore e imprenditore di successo.

Icona di stile

La Sabatini è diventata famosa tra il 2013 e il 2014 per la sua partecipazione alla soap opera sudamericana «Aliados», in cui interpretava Azul. Icona di stile per le giovanissime, ha presto debuttato nel mondo della moda, ma in Argentina oggi è conosciuta soprattutto come cantante.

Ha aperto i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay, pubblicando i primi due singoli nel 2017: «Love me down easy» e, appunto, «Stay or run», nel cui video bacia ripetutamente la modella Soledad Alonso. Canta e balla le proprie canzoni, coinvolgendo nelle danze spesso anche un imbarazzato Dybala (8 milioni di visualizzazioni su Instagram per il video in cui i due si scatenano sulle note dell’ultimo singolo di Oriana «Luna llena»).

La storia d’amore con Dybala

Paulo perse la testa per Oriana dopo averla vista al concerto di Ariana Grande. «Mi chiese subito di uscire, ma non sapevo chi fosse e domandai a mio padre —ha raccontato la Sabatini, che non segue il calcio —. Lui si mise a ridere, così iniziai a informarmi». Dal 2018, dopo qualche ricerca, fanno coppia fissa. Vivono insieme a Torino (con la piccola Kaia, un cucciolo di akita), innamoratissimi, in un appartamento in pieno centro, vicino piazza San Carlo. Hanno trascorso da soli il primo lockdown, entrambi positivi al Covid, raccontando la loro quarantena (sui social) senza veli o ipocrisia, veicolando messaggi maturi all’ampia platea di giovani che li segue.

Impegno: il video contro il body shaming

Fisico da modella e occhi verde chiaro che parlano, Oriana ha tanto da dire. Lo scorso luglio ha pubblicato un video su Instagram (con quasi 12 milioni di visualizzazioni) contro il body shaming. Una realtà sempre più diffusa e pericolosa, soprattutto tra le ragazze: «Dopo 10 anni vissuti con problemi alimentari, passando dall’anoressia al disturbo da alimentazione incontrollata, ho caricato questo video. E oggi sono felice così — ha spiegato in una lettera che accompagna le immagini —. Penso che sia già un grande passo avanti». Sorride struccata, è serena mentre in costume mostra le imperfezioni del suo corpo. Un esempio, a soli 24 anni. Lo ha confermato anche sul tema della sessualità.

