Perché a distanza di dieci anni parliamo ancora di Nicole Minetti? Perché nelle ultime due settimane l'ex consigliera di Forza Italia è tornata virtualmente alla ribalta, forse lei neanche lo sa, ma ora il suo nome è il più popolare e cercato su TikTok Italia, la piattaforma social che solo nel nostro Paese conta quasi 20 milioni di utenti è letteralmente impazzita per lei. Non serve neanche cercarla, decine e decine di suoi video e foto (non recentissime) compaiono nella home e nella sezione esplora della piattaforma.

Ricordiamo che Nicole Minetti, è stata per anni sui giornali per la scalata mediatica a fine anni Duemila, partita come igienista dentale, poi consigliera di Forza Italia per la Regione Lombardia e coinvolta nei più chiacchierati casi che ha visto intrecciarsi i nomi di Lele Mora, del direttore Emilio Fede e Silvio Berlusconi.

Nicole ora ha 39 anni e da tempo ha lasciato l'Italia, ci dicono si muova tra Ibiza, Montecarlo e Miami, seguendo le rotte d'affari e lavoro del suo compagno Giuseppe Cipriani. Una storia d'amore già svelata da Novella 2000 nel 2012, ci confessano che prosegue a gonfie vele. Giuseppe Cipriani, 55 anni, è il discendente di una delle più importanti e rispettabili dinastie della ristorazione e degli alberghi di lusso nel mondo, ricordiamo dall'Harry's Bar di Venezia, al Cipriani e La locanda Cipriani del Torcello sempre a Venezia; per di più la coppia è allietata da un bambino stupendo di 6 anni, la famiglia vive felicemente in giro per il mondo, sempre lontano da riflettori e chiacchiericci.

Ci dicono che ora (per Pasqua) Nicole sia in vacanza in Uruguay a Punta del Este. Altra notizia, tra pochi giorni (a metà aprile) Nicole sarà di nuovo in Italia e da Casa Cipriani a Milano, l'esclusivo club a Palestro che è solita frequentare, c'è già una lunga fila di chi in tv conta pronti ad intervistarla.

Due i format tv, uno dei quali popolarissimo proprio in questi giorni, che pare stia facendo di tutto per averla come ospite, una notizia che secondo gli addetti ai lavori è oramai più che certa. Questo perché dopo anni di assenza dal piccolo schermo, una sua ospitata in tv assicurerebbe un pieno di share. Ma tornando al successo social: i contenuti che la ritraggono registrano anche decine di milioni di visualizzazioni tra interviste pre e post consiglio regionale rubate dal web, sguardi ammiccanti e scatti di una decina di anni fa tra le aule del Tribunale di Milano in compagnia dell'inseparabile borsa Birkin.

Nessuno sa esattamente cosa della Minetti faccia impazzire la generazione 2, tra l'altro lei non ha più i social da tempo, ma sono soprattutto i giovanissimi dai 14 ai 19 anni che ormai la dipingono come un'icona, invaghiti da quello che ormai chiamano "mood Minetti".

