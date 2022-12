CHE NATALE SAREBBE SENZA LE PAROLACCE DI IVA ZANICCHI – OSPITE DI “DOMENICA IN”, CON MARA VENIER IN STUDIO (FRESCA DI NEGATIVIZZAZIONE DAL COVID), LA CANTANTE 82ENNE HA RACCONTATO UNA DELLE SUE BARZELLETTE SBOCCATE. E, AL MOMENTO CLOU, QUANDO IVA HA SPARATO UN BEL “CAZZO”, È PARTITO DALLA REGIE UN BEEP (A CONFERMA CHE LA TRASMISSIONE ERA REGISTRATA…) – VIDEO

Una Domenica In a sorpresa quella del 25 dicembre. Mara Venier, infatti, è in studio. La conduttrice di Rai 1, appena negativizzata dal Covid, non è in collegamento. Un vero e proprio colpo di scena. Eppure non mancano i dubbi sulla diretta. "Mai come oggi esordisce - sono felice di essere qua. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi". Da qui la battuta: "Ao, sto carica a pallettoni, con tutto il Bentelan che ho preso sto proprio carica".

In ogni caso non mancano sospetti sulla reale diretta della trasmissione. Sui social la prima rete della tv di Stato fa sapere che Domenica In è in diretta. "Che Natale sarebbe senza Mara Venier. Domenica In, il 25 dicembre dalle 14 in diretta su Rai Uno per festeggiare con tanti ospiti speciali", si legge.

Sicuri? Qualcosa invece non torna. La Venier rimarca più volte di essersi negativizzata “questa mattina”. Ebbene, lei stessa aveva reso noto sui suoi profili social, un paio di giorni fa, la notizia della sua negatività. Il che fa pensare che il “questa mattina” non possa essere ricondotto al 25 dicembre. Ma non finisce qui, perché non passa inosservata la parolaccia espressa da Iva Zanicchi. Quest'ultima è stata oscurata da un "bip". Quanto basta a far pensare che la puntata sia registrata.

