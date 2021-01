CHE NE PENSA IL MINISTRO BOCCIA DELLA MOGLIE CHE SI FA LECCARE LE GAMBE DA GILETTI? - NUNZIARELLA DE GIROLAMO PER LANCIARE LA SUA TRASMISSIONE “CIAO MASCHIO” SI FA FOTOGRAFARE SU “CHI” MENTRE AMMICCA INSIEME AL CONDUTTORE DI “NON È L’ARENA”: “CI PIACCIAMO, MA NON POTREMMO STARE INSIEME, PERCHÉ LO INSULTO DI CONTINUO. FRANCESCO NON È GELOSO DI NESSUNO, È DISTRATTO. LAVORA TROPPO PER ACCORGERSI DI QUESTE COSE…” - MASSIMO GILETTI: "QUELLO CON NUNZIA, CHE E' UN'AMICA, ERA UNO SCATTO SCHERZOSO, NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE" – COLETTA: "È UN GIOCO, UN'OPERAZIONE FURBA E STRATEGICA"

Dichiarazione di Massimo Giletti

"Con Nunzia (De Girolamo), che è un’amica, abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione. Bravo Sestini!"

Dichiarazione di Stefano Coletta

Stefano Coletta commenta le foto di Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti: “Nunzia De Girolamo condurrà a breve una seconda serata sul tema dello scandaglio dell’umanità maschile. Si tratterà di un anti-Harem, che fece la storia della Rai.

La mia chiamata è stata specifica nel mettere una donna che ha avuto anche ruoli importanti. Questo servizio fotografico, l’ho intravisto e mi sento di dire che, per quello che ho conosciuto di lei, Nunzia è un “maschiaccio” e ha un rapporto consolidato di amicizia con Massimo Giletti.

E’ un’operazione furba e strategica, la valuto da direttore. Non posso dire che non ci sia stata tattica dietro questa scelta. E’ una boutade, un gioco. Non credo che questo servizio fotografico sia incoerente con la sua storia. Nunzia ha ballato in modalità sexy a Ballando con le Stelle e nessuno ha detto nulla”.

Giuseppe Candela per Dagospia

Qualcuno giura di aver visto Enrico Lucherini in pigiama in strada agitato, di corsa per raggiungere il commissariato più vicino. Aveva tra le mani la cover di Chi: "Così è troppo". Uno strillo è dedicato alle foto posatissime del flirt che puzza di bruciato, quello tra Can Yaman e Diletta Leotta, che pur di finire all'Ariston come ospiti sono pronti a organizzare un triangolo mediatico pure con Cristiano Malgioglio.

Ma il pezzo forte occupa lo spazio principale: "Massimo, un maschio come te non può resistermi". In copertina abbracciati Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo.

Quest'ultima alle prese con la fase Irene Pivetti: addio alla politica e sbarco in tv. Prima come concorrente a Ballando con le stelle, opinionista a Non è l'Arena e ora pronta a sbarcare alla conduzione di Ciao Maschio.

"Cosa succede quando una donna alfa incontra un uomo alfa, e oltre a lavorare insieme a un programma, diventano grandi amici? Di tutto e di più", spiega la giornalista del settimanale che assicura che "la provocazione è il sale del loro rapporto".

E per lanciare un programmino in seconda serata su Rai1 e dare linfa mediatica (annamo bene!) alla De Girolamo cosa meglio di una copertina ammiccante con l'amico Giletti, ospite della trasmissione, su Chi?

Siete ancora fermi, comprensibilmente, al fatto che la De Girolamo conduca un programma su Rai1, si sa che da quelle parti non si nega uno spazio a nessuno. Mentre i tecnici Rai tirano fuori dalla cantina il gobbo di Lorella Landi, i due sono stesi su un letto, Giletti le lecca la gamba, lei le mette una mano sulla fronte, forse per controllare la temperatura, lui si mostra con l'asciugamano per coprire le virtù e con la maglietta della salute. "Ci piacciamo, ma non potremmo stare insieme, perché io lo insulto di continuo", dice lei. "Io sono più geloso di suo marito infatti quel Todaro mi ha insospettito", aggiunge lui.

Nessun flirt di fatto perché la De Girolamo è sposata con il ministro Boccia, non a caso ieri, per davvero, in diretta durante la sua intervista a CartaBianca si è avvertito un forte rumore. Sarebbe svenuto un suo collaboratore dopo la visione della copertina in questione.

E anche in Rai molti avrebbero fatto un salto dalla sedia ma per continuare su questo filone avrebbero già pensato ai prossimi lanci promozionali: per il nuovo programma del sabato sera vedremo, sempre su Chi, Serena Rossi con look fetish fingere flirt con Carmelo l'uscire, Franca Leosini racconterà la sua amicizia Tina Cipollari, Achille Lauro di una notte di passione con Cesara Buonamici, Monica Setta dopo aver mostrato le gambe racconterà della sua storia d'amore con un segretario di un partito di sinistra. Si, lo sappiamo lo ha già detto e proprio su Chi, ma una replica può servire. La notizia è però un'altra: Lucherini in commissariato ha incontrato Alberto Tarallo. Vuole fare una fiction stile Ares con Nunzia De Girolamo. Il copione è già pronto.

MASSIMO, UN MASCHIO COME TE NON PUÒ RESISTERMI

Giulia Cerasoli per “Chi”

Che cosa succede quando una donna alfa incontra un uomo alfa e, oltre a lavorare insieme a un programma, diventano grandi amici? Di tutto e di più. Tutto può succedere infatti tra Massimo Giletti, mattatore (sotto scorta) del programma domenicale Non è l’arena su La7 e Nunzia De Girolamo, ex ministro e conduttrice del talk Ciao Maschio, in onda dal 13 febbraio su Raiuno, nonché ospite fissa della trasmissione di lui.

E possiamo testimoniarlo, dopo averli intervistati insieme durante uno shooting ad alto tasso di sensualità, battute, rivelazioni e divertimento.

Domanda. Nunzia, quindi ha deciso: uno dei primi maschi che intervisterà nel suo talk alla Catherine Spaak sarà proprio Massimo. Insieme con altri due, un cantante carismatico (tipo Achille Lauro) e poi un imprenditore. Per quale motivo?

De Girolamo. «Perché è un esemplare di maschio complicato contemporaneo. Sono cresciuta in una famiglia di femmine (con mamma e due sorelle), sempre con tanti amici maschi e un padre femminista convinto che cucinava per noi e ci sosteneva nelle nostre aspirazioni. Ai maschi però ho sempre invidiato lo spogliatoio... Quel cazzeggio puro, infantile. Noi donne, tra di noi, parliamo soltanto di problemi e di figli, divaghiamo pochissimo».

D. Quindi che cosa accadrà tra Massimo Giletti e gli altri maschi "contemporanei"? De Girolamo. «Ricreerò lo spogliatoio. Con tre maschi a puntata, che alla fine si confronteranno. Le donne sono molto cambiate. Loro invece sono rimasti là. Quasi tutti».

D. È davvero così Giletti?

Giletti. «Il maschio è in crisi. Non ci sono dubbi. Le donne sono diventate consapevoli della loro forza e della loro indipendenza, quindi i maschi sono in difficoltà. Lo standard maschile deve essere di livello altissimo per competere. Anche io sono nato in una famiglia di donne, con al centro una donna alfa come mia nonna Bianca Maria, che aveva grande carisma. Sono cresciuto così culturalmente. Il concetto dell'inferiorità della donna non mi ha mai sfiorato».

D. Nunzia è sicuramente una donna alfa, lei, Massimo, è un maschio alfa? Egocentrico, impegnativo, narciso? Giletti. «Sì, alfa alfa. Sono tutto questo insieme. Un ma-

schio quasi sessantenne alfa. Egocentrico? Impossibile non esserlo con questo lavoro».

D. Nunzia quanti "ciao" ha detto ai maschi della sua vita?

De Girolamo. «Un ciao de-finitivo l'ho detto solamente al mio primo fidanzato. Anzi, proprio addio. Gli altri uomini, pochissimi, sono diventati amici. Io tendo a diventare com-plice degli uomini. Primo fra tutti, mio padre. Mio complice in tutto, mentre con mia madre (severissima) per un periodo comunicavamo soltanto per lettera... Con mia figlia Gea è diverso, sono severa, ma molto giocosa. Mio marito interviene principalmente sulla scuola».

D. Soltanto suo marito Francesco Boccia (attuale ministro per gli Affari Regionali, ndr) l'ha fatta capitolare però e mettere da parte certe ambizioni per costruire una famiglia.

De Girolamo. «E vero: soltanto dopo aver conosciuto Francesco e la sua paternità (ha già due figli da una precedente relazione) mi è venuta voglia di famiglia. Ero una single in carriera. Ora con Gea le priorità sono cambiate: io e Francesco siamo molto autonomi e viviamo una libertà complice».

D. Massimo invece è rimasto single dopo tante fidanzate. Allergico alla convivenza?

Giletti. «Vivo bene le mie solitudini. Non cerco relazioni ufficiali da esibire, nel senso che vivo talmente esposto nel lavoro che per ciò che riguarda i sentimenti ne faccio volentieri a meno. Nulla mi impedisce di avere un grande amore nascosto, magari...».

De Girolamo. «E magari più di uno...».

Giletti. «No, no. Sono monogamo pure in segreto».

D. A proposito, Nunzia, nella sua vita post politica è quindi Massimo il suo miglio-re amico? De Girolamo. «No. Il mio migliore amico è Gian Marco Chiocci (direttore dell'agenzia di stampa Adnkronos), però Massimo è quello con cui lavoro meglio. Ci scontriamo, ma ne usciamo sempre migliori. E uno dei miei più cari amici maschi».

D. Fra tutti i maschi che incontrerà nessun politico?

De Girolamo. «Certo! Ci sarà un politico in ogni puntata, ma non parleremo mai di politica. Cercherò di svelame l'aspetto umano. Personalmente ho visto che è stato importante parlare di cose diverse dalla politica, svelare nelle interviste la mia personalità umanizza e allontana il pregiudizio».

D. Quello che facciamo noi su "Chi". In sostanza.

De Girolamo. «Esatto».

D. Pregi e difetti dell'uomo contemporaneo.

Giletti. «Difetto: tendenza a non ascoltare l'altro. Pregio: maggiore fluidità di pensiero. Prima i maschi erano più limitati e rigidi. Ora comprendiamo le sfumature. Ci siamo femminilizzati».

De Girolamo. «Oggi ha una consapevolezza privata della propria fragilità, a volte, solitudine, ma anche profondità emozionale. Il difetto è che tutte queste cose non ha imparato a esprimerle in pubblico. A Ciao Maschio sarà possibile».

D. Torniamo a voi due. Il vostro gioco è molto sexy. Se Nunzia non fosse sposata con Francesco Boccia, potrebbe scattare una liaison?

De Girolamo. «No, perché io lo insulto spesso. E siamo troppo amici».

Giletti. «Ummmh».

D. In realtà, tempo fa qualcuno aveva ipotizzato proprio un flirt tra voi due...

De Girolamo. «Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna che scherzano e si divertono. Ma esiste».

D. Il marito ministro è mai stato geloso?

Girolamo. «Mai. Di nessu-no però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose».

Giletti. «Infatti. Sono stato più geloso io del ballerino di Ballando con le stelle quando Nunzia ha partecipato al programma di MiIly...».

D. Che cosa?

Giletti. «Quando Nunzia ballava con Raimondo Todaro».

De Girolamo. «Massimo si è presentato in trasmissione per controllarmi».

Giletti. «Certo, si stringeva a quel Todaro in un modo... Ho avuto molti dubbi su loro due».

De Girolamo. «Ma che dici, Massimo, sei pazzo? Stavamo ballando... E pazzo».

D. Insomma, un'attrazione ci deve essere anche se sono soltanto amici?

De Girolamo. «Penso che tra due amici di sesso diverso ci sia un'attrazione non intimizzata. Si piacciono come persone, ma non sessualmente».

D. E il vostro caso?

De Girolamo. «Sì!».

Giletti: «No».

