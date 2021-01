CHE NE SARÀ DI FOX NEWS SENZA TRUMP ALLA CASA BIANCA? - L’ALA DESTRA DEI MEDIA AMERICANI È IN SUBBUGLIO: LA RETE DI MURDOCH HA ABBANDONATO DONALD, MA GIÀ SONO ARRIVATI ALTRI CANALI, ANCORA PIÙ DI DESTRA, A RIMPIAZZARLA. I PIÙ QUOTATI SONO “NEWSMAX” E “ONE AMERICAN NEWS”, E POI C’È PARLER, IL SOCIAL CHE ACCOGLIE I CENSURATI DA TWITTER - RESTA DA VEDERE SE SI RIPOSIZIONERANNO ANCHE I REPUBBLICANI PIÙ TRADIZIONALI, E TRADIZIONALISTI…

Che ne sarà di Fox News ora che Donald Trump si appresta (suo malgrado) a lasciare la Casa Bianca? Un “vento fresco sembra soffiare sul sistema consolidato dei media di destra”, scrive Adam Gabbatt sul Guardian, con un “collage” di stazioni televisive e network sui social che prova ad attrarre “gli ardenti e insoddisfatti sostenitori di Donald Trump”.

Insoddisfatti dalla sconfitta, che ancora brucia e a cui molti ancora non credono, ma anche da Fox News, la rete di Murdoch che per anni ha dominato il panorama conservatore e che ormai ha abbandonato il tycoon al suo destino.

I concorrenti che si sono accreditati negli ultimi mesi sono in particolare due: “One America News” e “Newsmax”.

Scrive Gabbatt: “Sia OAN che Newsmax sono più di destra di Fox News - una vera impresa - e ciascuno ha spinto teorie del complotto folli, incluso il fatto che c'era stata una cospirazione del deep state guidato dai democratici per infettare Trump con il coronavirus, e che Anthony Fauci, il capo del NIAID, ha finanziato la creazione del coronavirus.

Gli spettatori di Newsmax sono aumentati negli ultimi mesi. Durante l'estate, la tv aveva circa 25.000 spettatori al giorno, Nella settimana delle elezioni, il numero di spettatori è balzato a 182.000. Tuttavia, il canale ha registrato un vero e proprio aumento dopo le elezioni, soprattutto dopo le critiche arrivate da destra a Fox News, e gli spettacoli serali di Newsmax hanno attirato 700-800.000 spettatori, secondo Nielsen. Anche la percezione dei repubblicani di Fox News è cambiata: dalle elezioni, il favore per Fox News tra i sostenitori del GOP è scesa dal 67% al 54%.

L'aumento è stato alimentato dalle frequenti svolte di Donald Trump. È difficile dire quanto sia seria la svolta di Trump sulla rete. Ha criticato Fox, ma inserisce ripetutamente segmenti - segmenti che lo favoriscono - su Twitter, per lo più clip dal programma di Sean Hannity, o Tucker Carlson.

Tuttavia, il presidente uscente si è spesso scagliato contro altre parti dei programmi di Fox News, in particolare la programmazione diurna della rete, che si concentra più sulle notizie che sulle opinioni.

Per esempio, ha espressamente suggerito che le persone dovrebbero guardare Newsmax e OAN, in particolare dopo che Fox News ha chiamato la vittoria elettorale per Biden - e dopo che almeno alcuni conduttori di Fox News hanno rifiutato di assecondare la disperata ricerca di Trump per ribaltare i risultati.

"Sembra essere il risultato di quelle chiamate elettorali", ha detto Matthew Gertz, senior fellow di Media Matters for America, un gruppo di sorveglianza dei media di sinistra. "Ciò ha provocato una rivolta che Trump ha incoraggiato dicendo ai suoi follower su Twitter che avrebbero dovuto guardare OAN e Newsmax invece di Fox, in particolare durante quelle' ore di notizie '".

Gertz ha detto che Trump stesso sembra aver cambiato le sue abitudini di visualizzazione.

“Guarda ore e ore di notiziari via cavo ogni giorno. Di solito si tratta di Fox News, ma più di quanto abbia mai visto prima nelle ultime settimane, ha guardato e risposto anche alla copertura di OAN e Newsmax. "

Nell'incombente mondo post-Trump - o almeno nel mondo post-Trump come presidente - Fox News sembra essersi già riposizionata. La rete già di destra ha spostato la sua copertura ancora più a destra nel tentativo di contrastare i suoi rivali emergenti, un nuovo cambiamento nell'ecosistema dei media di destra.

Gertz ha dichiarato a metà novembre che Fox News ha iniziato una nuova tattica: eseguire clip di conduttori di destra come Tucker Carlson e Sean Hannity anche durante i suoi spettacoli diurni e talvolta chiedere agli ospiti di rispondere a ciò che Carlson o Hannity avrebbero potuto sposare.

"Questo mi ha colpito, come fosse un tentativo di riconquistare il pubblico durante le" ore di notizie ", quando il pubblico è un po 'meno consergvatore rispetto alle ore di prima serata.

"Questo, credo, è un tentativo di rispondere al pubblico che stava prendendo in considerazione o già si era spostato verso alcuni dei suoi concorrenti".

E dove va Trump, vanno i suoi sostenitori: è stato questo ad accelerare la crescita di OAN e Newsmax, in particolare. L'app Newsmax è passata da 4.000 download al giorno alla fine di ottobre a 230.000 nei giorni successivi alle elezioni. One Zero ha riferito che i download dell'app sono diminuiti, da allora, a 32.000 al giorno, ma ciò rappresenta ancora un enorme picco rispetto ai giorni pre-elettorali.

Le valutazioni di Nielsen hanno mostrato che Newsmax e OAN hanno registrato un calo degli spettatori dai picchi che hanno visto nei giorni successivi alle elezioni. Secondo Nielsen, anche gli spettatori diurni di Fox News sono diminuiti.

Che si tratti di Newsmax o OAN, la diffusione di fonti di notizie più estreme è in corso da un po 'di tempo. "Non è iniziato quest'anno, dura da un decennio o più", ha detto Cynthia Miller-Idriss, professore alla School of Public Affairs dell'università americana. L'espansione e la proliferazione di siti estremi e iperpartigiani che pretendono di essere notizie, ha affermato Miller-Idriss, "è davvero pericolosa in termini di alfabetizzazione mediatica e democrazia".

Lontano dai canali di notizie via cavo emergenti, un'altra fonte di destra ha attirato l'attenzione e i numeri: Parler, una "alternativa" di destra a Twitter e Facebook. Fondata da John Matze e Jared Thomson, è stata finanziata da Rebekah Mercer, soprannominata la "first lady dell'alt-right" nientemeno che dal CEO di Newsmax Chris Ruddy.

Certamente non c'è molta diversità di opinioni su Parler, dove quasi tutti i resoconti appartengono alla destra. Ted Cruz, il senatore repubblicano del Texas, ha uno degli account Parler più seguiti, con 4,8 milioni di seguaci. Anche il gruppo estremista dei Proud Boys ha un account popolare, e uno dei più attivi dei noti utenti di Parler è Laura Loomer, una teorica della cospirazione anti-musulmana che è stata candidata repubblicana alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a novembre (e ha perso).

Loomer è stato bandito da Twitter e Facebook per aver diffuso incitamento all'odio, Twitter ha anche limitato gli account associati a Proud Boys per aver violato la sua politica sui "gruppi estremisti violenti", ma tutti hanno trovato una casa su Parler.

"La cosa che mi fa preoccupare di Parler è che le persone lasciano altre piattaforme dove potrebbe esserci una gamma più ampia di opinioni ideologiche, o una gamma più ampia di argomenti che sentono, e arrivano in massa in una camera di risonanza dove sono meno esposti a convinzioni contraddittorie alle proprie ", ha detto Miller-Idriss.

"Più tempo trascorri con persone che la pensano allo stesso modo, più è probabile che tu passi a versioni più estreme delle tue convinzioni".

Uno dei motivi principali per cui gli esponenti di destra trascorrono del tempo su Twitter sembra essere quello di litigare o inimicarsi persone con convinzioni politiche o sociali diverse. Nella maggior parte dei casi ciò non avviene su Parler. Ci sono anche segni che la crescita della piattaforma stia rallentando. Parler ha visto circa 300.000 download al giorno a metà novembre, secondo One Zero, quel numero è sceso a circa 40.000 a metà dicembre.

Ci sono state altre piattaforme di destra che hanno avuto un aumento di popolarità, salvo poi svanire. "Ci sono sempre queste app e questi social network che escono dal nulla e hanno un picco e poi di solito si abbassano", ha detto DiResta.

Lontano dalla TV e dai social media, altri giocatori tradizionali stanno assistendo a numeri in calo. Drudge Report, l'influente aggregatore di notizie conservatore, ha visto diminuire i suoi visitatori da quando ha iniziato a prendere le distanze da Trump nel 2019.

Man mano che i suoi lettori sono diminuiti, sono emersi nuovi giocatori. Whatfinger, un sito simile a Drudge, ma fedele a Trump, ha aumentato il suo traffico del 40,8% nel 2019, raggiungendo 3,2 milioni di lettori al mese, secondo il Washington Times, altro media di destra. Resta da vedere quanti dei repubblicani più tradizionali, al contrario degli ardenti seguaci di Trump, siano disposti ad abbandonare le loro fonti meno mainstream.

Nel 2019, il 22% degli americani ha dichiarato di utilizzare Twitter e il 68% di Facebook, facendo impallidire l'utilizzo di Parler. Fox News è stato costantemente il canale di notizie via cavo più visto negli Stati Uniti. I nuovi arrivati hanno una grande collina da scalare per superare l'ordine stabilito. Il tempo ci dirà se possono.

