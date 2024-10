CHE PADEL-LARA: LA RICONOSCETE? SI È DIPLOMATA IN RAGIONERIA, A 16 ANNI HA PARTECIPATO A UN FILM CON LAURA CHIATTI E ILARIA SPADA, È ARRIVATA TERZA A MISS ITALIA, HA PARTECIPATO ANCHE ALL’EDIZIONE UCRAINA DI “BALLANDO”, GIOCA A PADEL ED E’ FIDANZATA DA 16 ANNI CON UN CONDUTTORE CHE SI E’ AUTODEFINITO IN AMORE "UN BAMBACIONE". DI CHI SI TRATTA?

Estratti da ilriformista.it

Chi è Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia: Miss Italia e la carriera in tv

Pamela Camassa è nata a Prato nel 1984 e ha quindi 40 anni. Si è diplomata in ragioneria ma a 16 anni ha partecipato al film ‘Via del Corso’ di Adolfo Lippi, nel ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Due anni più tardi ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, conquistando così la possibilità di partecipare a Miss Mondo 2002 in rappresentanza dell’Italia. Ma Camassa, in protesta per le condizioni delle donne del paese ospitante, cioè la Nigeria, ha rinunciato a tale competizione. Tre anni più tardi, invece, arriva terza a Miss Italia 2005.

A quel punto, nel 2006, inizia la carriera in tv, prima come valletta per Carlo Conti ne I raccomandati su Rai 1, poi partecipa a Ballando con le Stelle insieme al ballerino Angelo Madonia. I due arrivano secondi e l’esperienza piace così tanto a Pamela Camassa che partecipa anche all’edizione ucraina del programma. Nel 2008 di nuovo su Rai 1 con Carlo Conti nella conduzione dei I migliori anni e poi è tra i concorrenti de La talpa su Italia 1. Nel frattempo anche due altri ruoli in “Un’estate al mare” di Carlo Vanzina e “Cenci in Cina” di Marco Limberti. Dopo altre apparizioni in programmi tv tra La7 e Rai, nel 2019 partecipa insieme al fidanzato Filippo Bisciglia e vince la prima edizione di Amici Celebrities, il programma di Mediaset basato su Amici.

Nel suo recente intervento a Verissimo, Bisciglia ha confidato a Silvia Toffanin: “In 16 anni è normale ci siano periodi difficili ma non li abbiamo mai pubblicizzati. Io in coppia sono un bambacione, noi non abbiamo mai discusso bruscamente. Lei per me è tutto: una sorella la mia migliore amica una nemica. Non sono geloso perché lei non me ne dà modo”.

