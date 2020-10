CHE PALLE 'STO VIRUS, CI TOGLIE ANCHE LE POMICIATE TV - LA DRASTICA DECISIONE DI MARIA DE FILIPPI PER “UOMINI E DONNE”: DURANTE GLI INCONTRI E "LE ESTERNE" DEL TRONO CLASSICO, I PROTAGONISTI NON POTRANNO SCAMBIARSI BACI - UNA SCELTA PRESA PER RISPETTARE LE MISURE ANTI COVID...

Da liberoquotidiano.it

Altro cambiamento per Uomini e Donne. Questa volta Maria De Filippi, conduttrice del programma di Canale 5, ha preso una drastica decisione: niente più baci. Nella registrazioni della puntata - secondo indiscrezioni rimbalzate sulla rete - la conduttrice avrebbe deciso che durante le avventure sentimentali del trono classico i protagonisti non potranno scambiarsi baci. Una piccola grande rivoluzione, per il dating-show della rete ammiraglia Mediaset.

In sostanza a chi si siede sul trono rosso nei panni del tronista sarà altamente negata la possibilità di baciare la rispettiva corteggiatrice. Una scelta, presa per far fronte all'emergenza coronavirus in corso, che avrà sicuramente ripercussioni sul dating show tra i più visti di Mediaset.

