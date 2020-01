15 gen 2020 17:45

CHE PECCATO! MAURO CORONA HA RIFIUTATO DI ANDARE A “BALLANDO CON LE STELLE”. VE LO IMMAGINATE LO SCRITTORE ALPINISTA A FARE UNA BACHATA O UN MERENGUE? SAREBBE STATO UNO SPETTACOLO ULTRASH – E INVECE NIENTE, COME HA SPIEGATO LUI ALL’AMATA BERLINGUER: “UN UOMO DI UNA CERTA ETÀ L’UNICA ATTENZIONE CHE DEVE AVERE È QUELLA DI NON DIVENTARE RIDICOLO” – “IL GRANDE FRATELLO? NON RIESCO A STARE CHIUSO NEMMENO A CASA MIA…”