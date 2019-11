CHE C’ENTRA NICOLA PORRO CON HOARA BORSELLI? - DELBECCHI: “A ‘QUARTA REPUBBLICA’ TRA GLI OPINIONISTI C'ERA PURE UNA CERTA HOARA, SIGNORA DI BELLA PRESENZA MA MAI SENTITA NOMINARE. SICCOME LA CREDIBILITÀ DI UN TALK SI GIUDICA ANCHE DALLE MENTI CHE LANCIA, CI SIAMO CHIESTI CHI FOSSE TALE POLITOLOGA. È STATA "LETTERATA" DI BONOLIS NEL VARIETÀ “IL GATTO E LA VOLPE”, VINCITRICE DI “BALLANDO CON LE STELLE”, PRIMADONNA NEL VARIETÀ DEL BAGAGLINO. E ORA EDITORIALISTA PRINCIPE DI PORRO. BELLO VEDERE CHE ANCHE IN ITALIA SI PREMIA IL MERITO”

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

"I 5 Stelle sono finiti?" I sogni son desideri, ma anche talk-show. Per avverare il sogno, l' Uomo Vogue di Mediaset, al secolo Nicola Porro, ha invitato a Quarta Repubblica un ventaglio di ospiti come sempre all' insegna del pluralismo; il suo direttore al Giornale Sandro Sallusti, sicurissimo che i pentastellati siano finiti (come se Lothar chiedesse l' opinione di Mandrake), Maria Giovanna Maglie (d' accordo con Sallusti), Goffredo Buccini (d' accordo con la Maglie), Luca Telese nelle vesti dell' avvocato d' ufficio (quello di chi non può permettersene uno proprio).

In studio c'erano i cartonati di Grillo e Di Maio a grandezza naturale; mancava la forca, come in C'era una volta il west, forse dovevano finire di montarla. Ma tra gli opinionisti c' era pure una certa Hoara. Però: vuoi vedere che arriva anche Rin Tin Tin? Ma no, falso allarme, nessun sergente O' Hara, solo un caso di omonimia con Hoara Borselli, signora di bella presenza ma mai sentita nominare.

Siccome la credibilità di un talk si giudica anche dalle menti che lancia, ci siamo chiesti chi fosse tale insigne politologa (d' accordo con Sallusti, con Maglie e con Buccini), e abbiamo chiesto lumi a Wikipedia. Ebbene: Hoara è stata "letterata" di Paolo Bonolis nel varietà Il gatto e la volpe, vincitrice di Ballando con le stelle, primadonna nel varietà del Bagaglino Gabbia di matti E ora, dopo tanti titoli accademici, editorialista principe di Nicola Porro. Bello vedere che anche in Italia si premia il merito.

