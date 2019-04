CHE LA SAGA SIA CON VOI - PRESENTATO A CHICAGO IL PRIMO TRAILER DI “THE RISE OF SKYWALKER”, IL FILM DIRETTO DA J.J. ABRAMS IN USCITA IL 18 DICEMBRE CHE (FORSE) CONCLUDE LA SAGA DOPO 42 ANNI - LO SCONTRO FRA BENE E MALE CONTINUA FRA SALTI TEMPORALI E RITORNI INASPETTATI, PRIMO FRA TUTTI QUELLO DI PALPATINE - VIDEO

Eva Carducci per “il Messaggero”

La battaglia finale sta per cominciare, e coinvolgerà l' intera galassia. Il trailer del nuovo, attesissimo film di Star Wars è stato finalmente svelato, per la gioia dei fan, che sono giunti da tutto il mondo a Chicago per celebrare la saga cinematografica più seguita di sempre. L' epico viaggio degli Skywalker, iniziato nel 1977 da George Lucas e proseguito attraverso due saghe che hanno rivoluzionato il mondo della fantascienza, sta così per concludersi con il nono capitolo di Guerre Stellari, in arrivo il 18 dicembre in Italia.

Stephen Colbert, conduttore del celebre Late Night statunitense, ha presentato l' incontro più atteso del Galaxy Stage della Wintrust Arena di Chicago, che ha inaugurato l' edizione 2019 della Star Wars Celebration, convention dedicata alla saga che continuerà fino al 15 aprile. I giornalisti da tutto il mondo, insieme ad alcuni fortunati fan, hanno avuto modo di vedere in anteprima il trailer, e scoprire il titolo del film, presentato per l' occasione dal cast al completo.

IL VIAGGIO

In Star Wars: The Rise of Skywalker la favola sul bene e il male continua con un passaggio generazionale, che vede sempre più protagonista Rey (interpretata da Daisy Ridley): «Ci sarà un salto temporale rispetto al capitolo precedente», conferma l'attrice, mandando in delirio i fan. J.J. Abrams, il regista di Episodio IX, ha raccontato invece l'importanza del gruppo, più che del singolo protagonista: «La dinamica fra i personaggi è il cuore di questo film», ricordando commosso l'attrice Carrie Fisher, indimenticabile interprete della Principessa Leia, recentemente scomparsa: «Non potevamo sostituire Carrie, e abbiamo parlato molto di come andare avanti senza di lei. L'amiamo così tanto, era la migliore e ci manca ogni giorno.

Avevamo a disposizione delle scene di Star Wars: Il Risveglio della forza che abbiamo utilizzato per continuare la sua storia. L'idea di utilizzare la computer grafica era fuori discussione. Ogni giorno mi fa male pensare che lei non sia qui, ma è surreale perché, continuando a lavorare al film in sala montaggio, è come se fosse ancora con noi».

Un gradito e inaspettato ritorno invece quello di Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian. Un personaggio iconico che segna una continuità con il passato, con il presente e il futuro, tre temi centrali per questo nuovo capitolo cinematografico, come conferma Kathleen Kennedy, la produttrice cinematografica che vanta più successo al botteghino, co-direttrice generale della Lucasfilm: «Quello a cui penso sempre è la responsabilità che abbiamo con tutti gli appassionati della saga, e non solo. Durante le riprese, e in ogni fase di realizzazione dei film, parliamo sempre di questo. Episodio IX in particolare segna il terzo atto di un' intera saga. Volevamo omaggiare il mondo e l'universo nato dalla mente di George Lucas. E questo ragazzo seduto accanto a me, J.J. Abrams, ci tiene più di tutti».

Il cast ha così presentato il trailer che segna un netto passaggio di testimone fra le vecchie e nuove generazioni, tra mitologie che si sovrappongono e rispettano a vicenda. L'emozione è forte quando sullo schermo appare Daisy Ridley nei panni di Rey che abbraccia la Principessa Leila, e le lacrime scorrono non solo sul viso dell' attrice britannica, anche se quelle degli spettatori in sala. Entusiasmo e applausi scroscianti in sala quando sullo schermo, dopo la citazione Nessuno se ne va mai via veramente, è comparso lo storico nemico degli Skywalker, Palpatine.

