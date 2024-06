CHE SARÀ… DELLA RAI? – I PALINSESTI DEL SERVIZIO PUBBLICO, IN MANO A GIAMPAOLO ROSSI, SONO ANCORA IN ALTO MARE - SERENA BORTONE, CHE PER L’AD ROBERTO SERGIO DOVEVA ESSERE LICENZIATA, SARÀ TENUTA LONTANA DALLA POLITICA E DOVREBBE ESSERE RIDIMENSIONATA CON UN PROGRAMMA CULTURALE – A MASSIMO GILETTI DOVREBBE ESSERE AFFIDATO IL LUNEDÌ DI RAI3 MENTRE “REPORT”, COME AUSPICATO DA RANUCCI, NON AVRÀ PIÙ IL TRAINO DELLA BORTONE - SOTTILE PUO' TRASLOCARE AL VENERDÌ – TORNANO IN RAI VERONICA PIVETTI ED ELISABETTA GREGORACI...

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per "la Stampa"

giampaolo rossi roberto sergio

Palinsesti Rai? Ancora in alto mare. Tanto che nei corridoi di viale Mazzini qualcuno ironizza sul fatto che il prossimo anno saranno presentati a Ferragosto, per la gioia degli investitori che già quest'anno dovranno arrivare a Napoli il 19 di luglio, non proprio una data fresca.

[…]

meloni viale mazzini rai

Chiusi, in una stanza del settimo piano della Rai, fanno e disfano: Giampaolo Rossi, attualmente direttore generale ma prossimo ad della Rai, Angelo Mellone, direttore del Day Time e Davide Di Gregorio, capo dello staff di Rossi e si dice oggi, molto ascoltato, anche se alcuni sostengono che si giochi a dargli più peso di quanto poi non ne abbia. Di Gregorio è anche l'ex marito di Federica Lentini, la potente vicedirettrice dell'intrattenimento Prime Time e che organizza il Festival di Sanremo. Potente fino all'inciampo di quest'anno, quando è assurta alle cronache per non aver fatto vigilare a sufficienza sulle scarpe logate di John Travolta […]

veronica pivetti

Sui palinsesti l'ultima parola, a spostare pedine e a cambiare destini, sostanzialmente è solo di Rossi, con il coordinamento a distanza di sicurezza di Stefano Coletta che di programmi e di palinsesti se ne intende moltissimo.

Lontano dai radar, l'attuale ad Roberto Sergio, che sulla carta sarebbe destinato a diventare nuovo dg al posto di Rossi.

Molto si è parlato dell'altolà a Serena Bortone […] Per lei, che l'attuale ad Roberto Sergio vedeva bene da licenziata, si prevede un forte ridimensionamento. Appunto a Bortone è stato offerto un programma sui Beni Culturali, quanto di più lontano dalla politica e da possibili problemi si possa immaginare.

sigfrido ranucci

Il ritorno a casa di Massimo Giletti, già festeggiato celebrando la Rai, dovrebbe coincidere con un programma su Rai3, il lunedì, nello spazio che fu di Report condotto da Sigfrido Ranucci, lontano da antipatiche quanto pericolose sfide degli ascolti, per esempio, con Fazio. A questo punto Report, senza più il programma Chesarà della Bortone ad anticiparlo, dovrebbe iniziare alle 20,35, facendo il traino di se stesso come da tempo auspicato dallo stesso Ranucci.

serena bortone

Questa volta però il desiderio del giornalista, neanche troppo esplicitato, è stato usato come clava per colpire ancora Bortone, colpevole di portargli pochissimi ascolti. Report dovrebbe iniziare a metà ottobre.

Messo in condizioni di non belligeranza, Riccardo Iacona che con il suo PresaDiretta non sbatte più contro la domenica di Fabio Fazio su Discovery, canale Nove. Tra gli arrivi, l'ex Iena Nino Monteleone su Rai2 in prima serata con un programma nuovo di zecca studiato su di lui.

salvo sottile

Farwest, condotto da Salvo Sottile sarà spostato, causa ritorno di Giletti, al venerdì sera mentre si parla con sempre più insistenza del ritorno di Maria Latella nell'access Time di Rai3 al posto di Bortone.

[…] Anche di un gran ritorno di Giovanni Minoli si è tanto detto […] Tra i ritorni eccellenti, sulla carta, Veronica Pivetti con Amore criminale ed Elisabetta Gregoraci. Per favorire l'ingresso dell'ex signora Briatore, sembra si renda necessario lo spostamento di Tango, condotto da Luisella Costamagna, che passerebbe dalla seconda serata del lunedì a quella del venerdì di Rai2.

elisabetta gregori

Rientri eccellenti ma c'è da registrare un altro addio pesante per la Rai, Flavio Insinna che da settembre approderà su La7. Marco Liorni pare debba abbandonare il fortunato Italia sì, per lasciare spazio a un talk di cronaca che potrebbe essere condotto da Giorgia Cardinaletti.

Liorni tornerà già in autunno con L'Eredità dato che Reazione a catena condotto da Pino Insegno sembra non debba andare in onda oltre l'estate. Ancora allo studio l'ipotesi Andrea Delogu alla guida di un factual pomeridiano di Rai2.

[…] confermato Stefano De Martino nei panni di Amadeus per condurre il quotidiano Affari Tuoi .

