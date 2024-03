CHE SI FA A PASQUA? SI VA A MIGNOTTE! E DOVE? AL PARCO-GNOCCA! PIÙ CONOSCIUTO COME “FKK CLUB”, CIOÈ… AL BORDELLO! - BARBARA COSTA: “TANTI DI QUESTI LOCALI SI TROVANO APPENA FUORI L’ITALIA, IN AUSTRIA, IN GERMANIA, E SONO APERTI TUTTO L’ANNO, E PURE NEI GIORNI DI FESTA…” - IL LINGUAGGIO IN CODICE DI QUESTI POSTI: SAPETE COSA SONO LE “POOT”? E LE “CIM”? SAPETE COSA SI INTENDE PER “MISSILI”? - IL PRONTUARIO PER CHI HA IN PROGRAMMA UN CAPATINA CON TROMBATINA…

Barbara Costa per Dagospia

fkk ph wellcum

Che si fa a Pasqua? Si va a mign*tte! E dove? Al parco-gnocca! Più conosciuto come FKK club, o men’s club, e cioè… al bordello! Ma il bordello… quello bello, extra lusso, strapulito, e con spa e sauna e disco e piscina, e soprattutto legale, dove “pay 4 f*ck” è legale, e darla, è legale, nella libertà massima tra uomo che paga e donna che la dà, e intasca. Tanti di questi bordelli si trovano appena fuori l’Italia, in Austria, in Germania, e sono aperti tutto l’anno, e pure nei giorni di festa… ci trovi le POOT!!! Che ti fanno le CIM!!!

Per chi non sapesse cosa sono le POOT, e nemmeno le CIM, dico che le ragazze che esercitano in questi bordelli, mica sono tutte uguali, ma sono dai PUNTER (p*ttanieri, i clienti abituali) divise in categorie, create e decise dai clienti. Una POOT è una “p*rca oltre ogni limite”, esegue anche le richieste più elaborate (e esose), fa le CIM (ti fa venire in bocca), fa le SWALLOWS (lo inghiotte), e fa l’anale, senza problemi, è una maestra in tutto.

fkk ph wellcum 1

Sta sotto il livello di una POOT una PCT, una “p*rca con tutti”, ragazza a cui piace il sesso, e a lussuria e sfrenatezza non è pari a una POOT, o non ancora. Non è una PCT ma una PAD, la ragazza che è “p*rca non con tutti”, certe robe le fa, ma dipende dal cliente. Una POOT, una PCT, o una PAD, di norma ti fa venire dentro, una PAS ti fa venire fuori, sul viso, sui seni. Una PAWN è una “p*rca a variabile montante”, cioè ti fa anche le faccende più sozze, ma con l’inganno: stipula un prezzo diverso a seconda del cliente, e di come le gira.

fkk wellcum party list 2024

Purtroppo nei bordelli puoi incappare nei MISSILI, che sono le ragazze predatrici di caz*i, che ti baciano e ti si strusciano e poi si fermano, di mani e lingua, e… “mi fai un regalino?”: vogliono altri soldi oltre quelli pattuiti, per continuare, andare al sodo, ma pure sono MISSILI le ragazze che lo fanno ma in fretta (e in un bordello FKK il cliente non vuole una botta e via, per questo ci sono le OTR, le battone di strada) e perché allora sono chiamate MISSILI?

fkk club 9

Non perché ti sc*pano e ti fanno esplodere a missile, MISSILE sta per “ti sei preso un bel missile nel c*lo”, ti sei preso una fregatura da una che, al dunque, ti si è rivelata un bidone. Ti ha MISSILATO, cioè non ti ha fatto quello che ti ha promesso, o ti ha sc*pato, ma non ti ha soddisfatto per niente. Di solito sono le più giovani, ma non le più inesperte, queste sono le STRETTE (da f*ga, stretta, nel senso che sono agli inizi, sono state con pochi clienti), opposte alle 40enni, le navigate, tanto ma tanto cercate, e contese per le CAMERE.

fkk club 24

Nel linguaggio dei bordelli FKK, CAMERA non sta per il posto dove si sc*pa: CAMERA significa “prestazione”. La frase “ho fatto un’ora di camera eccellente” significa che il cliente ha sc*pato un’ora con una che ha fatto in modo egregio tutto ciò che si era prima concordato. E lo ha fatto godere da pazzi. Se fa “dalle 3 alle 6 camere, con ragazze diverse”, il cliente ha sc*pato quelle volte lì, anche in 3some, o di più.

fkk club 12

Ed è un cliente danaroso, perché 3some e orge rientrano negli EXTRA, che si pagano oltre il prezzo base: 80/100 euro (dipende dal bordello), per ogni sc*pata a due, e basica (no anal, no orale). L’importo di uno o più extra lo decide la ragazza, il cliente può accettare, o negoziare. Meglio non mettersi a discutere sui prezzi, questi FKK sono bordelli dove ci si va per rilassarsi, e per staccare dal quotidiano. E dalle relative rogne.

Passare una giornata, o mezza, in un FKK è esperienza di vita per molti uomini che provengono da ogni parte d’Italia: si organizzano via social in spedizioni, sotto feste e/o ponti, il guaio è che nei dì di festa nei bordelli c’è il pienone, le ragazze sono occupatissime.

fkk ph wellcum 4

Se ci vai nei giorni infrasettimanali, c’è meno gente, più “tope” libere, hai più scelta. Però è raro che ci siano le TOP, le più belle, e brave: le TOP ci stanno nei weekend, e nelle festività. Ahia. Per parecchi uomini è complicato andare al bordello fuori dai weekend/festivi: come si fa con la moglie, la fidanzata, la partner ufficiale, a casa?

Già è un miracolo averla lasciata buona a Pasqua coi parenti… l’incubo di un uomo al bordello è uno solo: lo smartphone! Difficile portarlo con sé, all’interno, lo devi lasciare, nel tuo armadietto, all’ingresso. Lo spegni, ok. E come spiegare a tua moglie che lo hai spento per tutte quelle ore? Vabbè, lo lasci acceso. Mettiamo che lo porti dentro, al bordello. Se squilla, che fai, rispondi...? Come la metti, è un rischio, e una rottura di balle…

fkk club 13 fkk club 11 fkk club 10 fkk ph wellcum 6 fkk wellcum social 1 fkk club 23 fkk ph wellcum 2 fkk club 22 fkk ph wellcum 7 fkk club 29 fkk club 15 fkk club 6 fkk club 16 fkk club 21 fkk club 19 fkk club 25 fkk club 18 fkk club 20 fkk ph andiamo fkk ph wellcum 8 fkk wellcum social fkk club 26 fkk club 1 fkk club condom fkk club 7 fkk club 5 fkk ph wellcum 9 fkk ph wellcum 5