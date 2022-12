CHE SPUTTANATION PER MONICA MAGGIONI – CI MANCAVA SOLO FIORELLO A INGUAIARE LA "DIRETTORA": DOPO AVER FATTO LA GUERRA ALLO SHOWMAN COSTRETTO A SBARCARE SU RAI2, IL TG1 PERDE SEMPRE PIÙ TERRENO – NON SOLO IL TELEGIORNALE DELLA RETE AMMIRAGLIA SI È RITROVATO PIÙ VOLTE SOTTO “VIVA RAI 2”, MA VIENE STACCATO DI 10 PUNTI DI SHARE DAL TG5 – DOPO IL DISASTRO DELLA MATTINA, ORA SI RISCHIA ANCHE IN PRIMA SERATA VISTO CHE…

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

FIORELLO ALL ESORDIO DI VIVA RAI2 BATTE IL TG1

Con il suo Viva Rai 2, in onda la mattina presto sulla Seconda Rete, Fiorello continua a mietere ottimi risultati anche nei giorni festivi. Ieri, mercoledì 8 dicembre 2022, giorno dell'Immacolata Concezione, ha infatti ottenuto, dalle 7.15 alle 08.00, il 12.7% con una media di 466.000 spettatori.

Numeri che staranno forse facendo inviperire Monica Maggioni, Direttrice del Tg1 che assieme al suo comitato di redazione è stata strenua oppositrice dell'approdo dell'artista siciliano nella mattina di Rai1 com'era inizialmente previsto, tanto da indurre i vertici a spostarlo su Rai2. E mal gliene incolse: l'ostilità a Fiorello si è infatti ritorta contro la "direttorissima", con risultati negativi per lo stesso Tg1.

monica maggioni speciale tg1

L'informazione mattutina della Prima Rete Rai era già in difficoltà, superata ogni giorno dal Tg5 di Clemente Mimun. Ma con l'arrivo di Fiorello su Rai2 a fare da ulteriore e pericolosissimo concorrente al Tg1, quest'ultimo è di fatto precipitato. Non solo Tg1 Mattina, dalle 7.13 alle 7.56 in concorrenza con Viva Rai2, ieri ha totalizzato l'11.0% con 487.000 spettatori, ovvero una percentuale inferiore a quella di Fiorello, ma è il distacco tra Tg1 e Tg5 a essere eclatante.

malgioglio fiorello

Il già ampio divario consolidatosi tra i due notiziari rivali è divenuto una voragine, assestandosi sulla cifra record di dieci punti. Il Tg5 di Mimun ha infatti ottenuto, dalle 7.59 alle 8.37, il 26.3% con 1.402.000 spettatori; mentre la creatura di Maggioni si è fermata, dalle 7.59 alle 8.31, su un assai più basso 16.6% pari a una media di 865.000 individui all'ascolto. Un'autentica débâcle per l'informazione di Rai1 che si riverbera anche sugli altri programmi mattutini della rete, costretti a partire in netto svantaggio rispetto a quelli di Canale5.

monica maggioni

Ma non è finita qui: dopo il disastro della mattina, il Tg1 è stato quasi raggiunto dal Tg5 anche in prima serata. Il notiziario di Maggioni ha infatti raccolto, dalle 19.57 alle 20.34, il 22.0% con 4.198.000 spettatori, mentre quello diretto da Mimun ha totalizzato, dalle 20.01 alle 20.35, il 21.9% con 4.194.000 individui all'ascolto. A forza di non voler rinunciare a nulla si finisce per perdere tutto: una massima la cui veridicità Monica Maggioni sta sperimentando suo malgrado.

