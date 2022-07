Ivan Rota per Dagospia

rkomi

Il cast ufficialmente di Tale e Quale Show è questo. Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli

Achille Lauro é un po’ arrabbiato. Negli ultimi spettacoli il suo chitarrista Boss Doms ( di culto i loro baci in bocca) si presenta a torso nudo con un fisico più perfetto del suo e gli occhi dei ragazzi e delle ragazze sono tutti per lui. Che ci vuoi fare Achi, fa caldo…

Era ora. Abbiamo l’erede delle grandi conduttrici televisive. Al Tim Summer Hits, tutti impazziti per Andrea Delogu, già da una nicchia apprezzata dai tempi dì Stracult. Ironica e con molta cultura, con Stefano De Martino forma una coppia perfetta.

Il caldo fa male e a volte si fanno notizie a cavolo. Sarà vero che Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi sarà tra i partecipanti al reality Il Collegio?

paola di benedetto

A proposito della finta principessa, si dice che potrebbe condurre il GF Party con Soleil Sorge ormai regina dei reality. Quest’ ultima sarà in Back to School , presentato da Federica Panicucci, dove ritroverai Luca Onestini, uno dei suoi tanti ex fidanzati.

Il rapper Rhove è stato attaccato da più parti da colleghi che lo accusano di non saper cantare e di usare voci preregistate. Lui ha risposto male ai Pinguini Tattici Nucleari, bene a Salmo. In ogni caso ha detto di essere un’ottava sopra. Si, sopra il cielo…

Ma Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati? Il mondo del gossip web si sta interrogando sugli sviluppi. In realtà Lory è partita per gli Stati Uniti per stare insieme ai figli questa estate lasciando Marco in Italia che intanto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di colecisti. Secondo chi li conosce bene, non si lasceranno mai.

blanco e martina

É durato l’éspace d’un main il flirt tra Rkomi ( il cantante che non vuole essere ricordato per quello che canta a torso nudo) e Paola Di Benedetto. Sulla ragazza avrebbe messo gli occhi Blanco, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica. Sono brividi…

Can Yaman, dopo la storia con Diletta Leotta e dopo aver presentazione il suo primo libro (sic!), si sarebbe fidanzato ( e magari questa volta é vero): si tratta di un’attrice conosciuta già dal pubblico: è Francesca Del Fa, nota per il suo ruolo nella fiction di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Auguri

E Loradana Berté potrebbe essere protagonista di un cameo nel prossimo film di Pedro Almodovar. Il regista la conosce ( non personalmente) da tempo, ma pare sia stato affascinato dai suoi ultimi duetti e dalla sua grinta. Dove trovate una donna che alla sua età agita ancora per aria l’asta del microfono? Anche Asia Argento la definisce la sua mamma rock.

