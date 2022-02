checco zalone sfotte i virologi

Giuseppe Candela da Sanremo per Dagospia

CHECCO ZALONE "VINCOLA" LE IMMAGINI DEL SUO SHOW A SANREMO 2022

Non è il primo, non sarà l'ultimo. L'exploit sanremese di Checco Zalone ha diviso e conquistato il pubblico, favorendo il nuovo boom di ascolti. L'attore e regista pugliese, come si dice in gergo televisivo, ha "vincolato" le immagini delle sue tre esibizioni sul palco dell'Ariston. Senza autorizzazione, nessuna messa in onda. Qualche problema per i contenitori del daytime.

LA GIANNETTA SBARCA A SANREMO "GRAZIE" A BLANCA MA IL RUOLO ERA DI UNA SUA COLLEGA

Dopo la buona prova di Drusilla Foer sarà il turno di Maria Chiara Giannetta, protagonista di Don Matteo e soprattutto della serie di successo Blanca. Proprio questo titolo su Rai1 le ha regalato una spinta verso l'Ariston. Pochi sanno che si era pensato a un altro nome: l'attrice Giulia Michelini. In extremis la Giannetta ha ottenuto la parte. Il resto è storia.

LE IENE FANNO IRRUZIONE A SANREMO

Potevano mancare Le Iene al Festival? Ieri mattina in zona Ariston abbiamo avvistato la iena Ismaele La Vardera alle prese con un vero e proprio inseguimento. La vittima, non identificata, è scappata in un bar urlando e minacciando di chiamare le forze dell'ordine.

ALBA PARIETTI SALIRA' SUL PALCO DELL'ARISTON

Gli italiani possono dormire sonni tranquilli, come già annunciato Alba Parietti siederà sabato in prima fila all'Ariston. Non solo, salirà anche sul palco dell'Ariston ma il giorno successivo alla finale. Sarà infatti tra gli ospiti della puntata speciale di Domenica In dove, oltre al prezzemolino Pretelli, dovrebbero esserci anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

MARGHERITA VICARIO E' LA NIPOTE DEL REGISTA DI SANREMO

Un posto tra i big non l'ha trovato ma Margherita Vicario salirà sul palco di Sanremo 2022 nella serata delle cover, duettando con La Rappresentante di Lista. In pochi sanno che Margherita è la nipote di Francesco Vicario, regista per la terza volta consecutiva della kermesse.

SALTA DEDICATO E LE QUOTAZIONI DI SERENA AUTIERI SONO IN CALO

La puntata sanremese di Dedicato domani non andrà in onda per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 che seguirà in diretta i funerali dell'attrice Monica Vitti. Il programma condotto da Serena Autieri però, a differenza di sette giorni fa, non sarà ricollocato in un'altra fascia oraria. Gira voce che le sue quotazioni dalle parti di Viale Mazzini sarebbero in forte calo, complici i bassi ascolti ma anche un clima tutt'altro che sereno nel gruppo di lavoro.

EFFETTO FIGLIUOLO? IN SALA STAMPA C'E' ANCHE RADIO ESERCITO

Hanno militarizzato la sala stampa al Casinò! Chiamatelo effetto Figliuolo ma tra gli accreditati figura anche Radio Esercito: gli speaker sono tutti militari dell'esercito. Commentano, pongono domande durante la conferenza e la Rai gli ha pure dedicato un comunicato stampa. Più di così...

INDOVINELLI

1) Come mai in sala stampa tutti parlano di un'intervista pubblicata da un quotidiano importante nei giorni scorsi. Subito dopo commenti e sorrisini. Di cosa si tratta?

2) La conduttrice non ha preso affatto bene la scelta dell'azienda di non farla sbarcare in Liguria. "Ci sono tutti e io no", avrebbe tuonato. Chi è?