A CHI IL 25 APRILE? A NOI! - BUFERA SOCIAL PER LA FOTO DI RACHELE MUSSOLINI CONTRO LA FESTA DELLA LIBERAZIONE. L'ESPONENTE DI FRATELLI D’ITALIA, CHE NEL SUO PARTITO HA INCASSATO PIÙ PREFERENZE AL PRIMO TURNO DELLE COMUNALI A ROMA, MOSTRA UN CARTELLO CON SCRITTO "IL 25 APRILE FESTEGGIO SOLO SAN MARCO" - POI IL MEA CULPA: "CAPISCO DI AVER SBAGLIATO. MA IO HO SEMPRE DENUNCIATO LE LEGGI RAZZIALI..."

"Quella è una foto fatta due anni fa, riguarda il passato anche se capisco che tutto viene strumentalizzato. Ho sbagliato, l'ho fatto in maniera ingenua ma aveva un significato personale perché il papà delle mie figlie, il mio ex marito, si chiama Marco e ci siamo messi insieme il 25 aprile. In più forse era una provocazione, perché non si è mai arrivati ad una pacificazione nazionale". Il mea culpa di Rachele Mussolini, esponete Fdi che ha totalizzato più preferenza in questa tornata elettorale a Roma, arriva dopo la bufera nata sui social per una sua foto che la ritraeva con un cartello con scritto: "il 25 aprile festeggio solo San Marco".

"Voglio dire: ovviamente per tanti anni c'è stato anche un 'velo' per le vittime delle foibe - ha aggiunto Mussolini -. Bisogna rispettare tutti i morti e tutte le vittime. Io personalmente commemoro le vittime del nazismo come quelle delle foibe. Inoltre io ho sempre denunciato le leggi razziali che sono state una macchia pesantissima".

Il caso è stato sollevato da Tobia Zevi, già candidato alle primarie come sindaco di Roma per il centrosinistra, che ha postato su Facebook la "foto-incriminata" della consigliera eletta nella lista di Fdi.

"Tranquilli comunque. Non sono fascisti. Non c'è nessun problema a votare Michetti. Siamo noi che esageriamo e abbiamo la testa rivolta al passato" ha scritto Zevi commentando appunto la foto sui social che ritrae la Mussolini mentre mostra un cartello con scritto "il 25 aprile festeggio solo San Marco".

