CHI AFFIANCHERÀ AMADEUS SUL PALCO DI SANREMO? – MANCANO POCO MENO DI DUE MESI E, COME SEMPRE, È SCATTATO IL TOTONOMI: SE CHIARA FERRAGNI E FRANCESCA FAGNANI SONO UNA CERTEZZA, NELLE ULTIME ORE È INIZIATO A CIRCOLARE IL NOME DI SILVIA TOFFANIN, LA COMPAGNA DI PIERSILVIO BERLUSCONI, CHE PERO' PARE NON ABBIA ALCUNA INTENZIONE DI METTERSI ALLA PROVA ALL'ARISTON. ALTRO NOME È QUELLO DI SABRINA IMPACCIATORE, LANCIATISSIMA DOPO IL SUCCESSO OLTREOCEANO CON “WHITE LOTUS”… - VIDEO

Laura Rio per “il Giornale”

Tempo di toto-nomi sanremesi per quanto riguarda il comparto co-conduttrici. Avvicinandosi il Festival cominciano a circolare le ipotesi più azzardate. Del resto se Amadeus si è assicurato Chiara Ferragni (la prima e ultima sera), può aspirare a chiunque.

Oltre alla megainfluencer, ufficiale è anche Francesca Fagnani, nella seconda serata, dunque mancano due donne per completare il carnet delle presenze femminili delle cinque puntate. Il più clamoroso tra i nomi che circolano è quello di Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo. Se mai dovesse concretizzarsi l'ipotesi fatta dall'agenzia AdnKronos per Amadeus si tratterebbe di un bel colpo.

Non solo la Toffanin si porterebbe dietro un ampio pubblico fedele di ragazze e signore, ma la Rai si assicurerebbe anche una pax televisiva (cioè blanda contro-programmazione) almeno nella serata in cui lei salirebbe sul palco.

Il Festival non è nuovo ad accogliere personaggi della diretta concorrenza: nel 2017 al fianco di Carlo Conti ci fu Maria De Filippi e andando indietro nel tempo si ricordano i Sanremo di Bonolis. Comunque è difficile che, con il suo carattere schivo, la conduttrice di Verissimo si getti in una bolgia come quella della città dei fiori, già in passato ha detto di no alle sirene rivierasche.

Altro nome che circola è quello di Sabrina Impacciatore che sta spopolando negli Usa nella serie The White Lotus tanto da partecipare al Jimmy Kimmel Live, uno dei late night show americani più famosi. Altri nomi circolanti: Monica Bellucci, Vittoria Ceretti, Francesca Fialdini, Beatrice Venezi, Benedetta Porcaroli, Pilar Fogliati.

In attesa degli annunci, la Rai deve risolvere la questione Madame: la cantante in gara risulta indagata in un'inchiesta della procura di Vicenza per aver fatto ricorso a finte vaccinazioni per ottenere il Green pass. Difficile che entro il 7 febbraio, data del Festival, si accertino le responsabilità, ma il danno di immagine già così è molto forte.

Tra l'altro la cantante è appena stata al centro delle polemiche per aver cambiato in corsa il titolo del suo brano da Puttana a Il bene nel male (e si è accusato Amadeus di aver fatto pressioni per la modifica, non si capisce perché visto che se non voleva quel titolo e testo bastava non selezionarlo per la gara). Comunque, polemiche e toto nomi sono il sale del Festival.

