CHI CI SARA’ NEL SANREMO DI CONTI? SI FAVOLEGGIA DI UN TIZIANO FERRO IN GARA E DI UNA REUNION AL BANO E ROMINA, PER LE PRESENZE FEMMINILI SI PARLA DI ANDREA DELOGU E ALESSA MARCUZZI - TORNA "IL DOPOFESTIVAL"! PER LA CONDUZIONE DI QUESTO SPAZIO SI FA IL NOME DI ALESSANDRO CATTELAN, CHE È AMATO DAGLI SPONSOR E ANDREBBE IN ONDA IN UNA FASCIA ORARIA BLINDATA...

Valerio Palmieri per Chi

Anche se sembra che si stia rilassando su un yacht in Sardegna, Carlo Conti sta lavorando. Il 13 e 14 settembre, infatti, condurrà dall’Arena di Verona, con Vanessa Incontrada, la diciottesima edizione dei Tim Music Awards e su quello yacht, che si chiama Musica musica, c’è Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners e produttore dell’evento con

Friends tv per la Rai. Il conduttore era in vacanza con la famiglia in Sardegna ed è salito, insieme con alcuni amici, a salutare il manager musicale e a parlare della scaletta della serata. Con lui, tra l’altro, ha lavorato anche al Tim Summer Hits, che ha condotto in coppia con Andrea Delogu.

(...)Conti si è immerso nel mondo dei tormentoni estivi, un bacino interessante anche per il cast del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha già scritto il regolamento della kermesse, in onda la settimana dall’11 al 15 febbraio: 24 big in gara, che verranno svelati a dicembre, e vincitore blindato fino al 18 febbraio (il cosiddetto “lodo-Fazio”, nel senso che chi conquista il Festival potrà essere ospite, almeno nei primi giorni, solo dei programmi Rai).

La serata delle cover sarà una gara a sé e non influirà sul risultato finale, mentre l’ultima sera, quando rimarranno cinque cantanti a contendersi la vittoria del Festival, non verrà azzerato il televoto, ma i voti si sommeranno a quelli ottenuti durante la settimana. Torna il Dopofestival nella versione tradizionale e potrebbe partire in anticipo, come orario, rispetto agli ultimi anni. Per la conduzione di questo spazio si fa il nome di Alessandro Cattelan, che è amato dagli sponsor e andrebbe in onda in una fascia oraria blindata. Per quanto riguarda l’Ariston, invece, non sappiamo ancora se Carlo Conti adotterà la formula di uno o più co-conduttori a sera, che evita il rischio ripetizione ma non evita il rischio meteore, cioè di quei co-conduttori che non lasciano il segno. È già partito, intanto, il toto-nomi per i cantanti.

L’intenzione di Conti sarebbe quella di avere gli artisti forti del momento. Si favoleggia di un Tiziano Ferro in gara e di una reunion Al Bano e Romina, ma il vero bacino dei cantanti sarà dato dalle classifiche dei dischi più ascoltati, soprattutto dai giovani. Anche perché il vincitore sarà decretato per un terzo dal televoto, un terzo dalle radio, un terzo dalla sala stampa.

Ma da qui al Festival Carlo, dicevamo, avrà un altro impegno importante, Tale e quale show. Quest’anno non ci sarà il torneo finale e l’appendice con i Tali e quali, perché i lavori sanremesi incombono. Ma ci sarà la novità di Alessia Marcuzzi fra i giudici (prende il posto della dimissionaria Loretta Goggi) con un quarto giudice aggiunto ogni puntata. Sicura la presenza, fra questi, di Stefano De Martino, che con Affari tuoi supera già i 4 milioni di telespettatori.

Carlo, come vediamo, appare rilassato, per via del suo carattere mite e perché può contare su un valido sostegno: quello di sua moglie Francesca e di suo figlio Matteo. La stilista lo copre di baci mentre il figlio va con lui in sup. Da anni Carlo ha scelto di mettere loro al primo posto. E Sanremo sarà l’occasione per condividere nuovamente un momento speciale.

