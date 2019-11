CHI, CIRO? NOOO! - IL PROTAGONISTA DI ''GOMORRA'' RESUSCITA NE ''L'IMMORTALE'', FILM IN USCITA IL 5 DICEMBRE, E I FAN SONO GIÀ CONVINTI DI RIVEDERLO IN ''GOMORRA 5'' - CHI È CIRO? UNO CHE HA UCCISO LA MADRE DI SUA FIGLIA PERCHÉ AVEVA PAURA CHE QUELLA SPIFFERASSE LE SUE MALEFATTE ALLA POLIZIA, HA TORTURATO GENTE A CASO, INIZIATO ALLA VIOLENZA GENNY SAVASTANO, CHE ALLA FINE È ''STATO SPARATO'' E BUTTATO A MARE DA GENNY, PER POI RIAPPARIRE SU UNA BARELLA…

«CIRO È VIVO!». I FAN VANNO IN DELIRIO

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

Allora, non si inizia mai un articolo con «allora», ma a guardar bene non dovrebbero neppure «resuscitare» i personaggi delle serie tv e, invece, accade. E, quindi, eccoci qui a trattare una storia strana e allo stesso tempo attizzante come tizzone. Ve la raccontiamo come se non sapeste nulla (e invece già sapete, vecchi arrapati di Gomorra...).

l immortale marco d amore

È uscito il trailer de L' Immortale. E uno dice: cos' è L' Immortale? È il film diretto e interpretato da Marco D' Amore, pronto ad invadere le sale dal 5 dicembre e fino a quando il pubblico sovrano lo vorrà. E chi è Marco D' Amore? È l' attore e regista che ha fatto una marea di roba a teatro e al cinema (sempre di buona qualità, tra l' altro), ma che tutti si ricordano soprattutto per aver interpretato il personaggio di Ciro Di Marzio in Gomorra.

l immortale marco d amore.

E chi è Ciro Di Marzio? Un figlio di maiala - sì, diciamolo -, un assassino, uno che ha sempre la faccia incazzata nera, uno che ha ucciso la madre di sua figlia perché aveva paura che quella spifferasse le sue malefatte alla polizia, uno che ha torturato gente a caso, iniziato alla viuuuulenza altra gente (tale Genny Savastano, ma di costui non parliamo, non c' è spazio), uno che alla fine è «stato sparato» e buttato a mare dallo stesso Genny Savastano per questioni che non stiamo qui a spiegarvi.

Sappiate solo che quello, Ciro, alla fine della stagione 3 finisce negli abissi del Golfo di Napoli e buonanotte ai suonatori.

All' epoca i fan impazzirono al grido di «Ciro! Ciro! Nooo!» (tipo la Milo, ma con meno dignità) e tutti si domandarono: ma com' è che quello più ne fa fuori e più piace al pubblico? Misteri della tv che non staremo qui a spiegarvi, anche perché non li conosciamo. Il dato di fatto è che l' assenza di Ciruzzo si è fatta sentire nella 4ª stagione di Gomorra, al punto che molti la buttarono là: «Magari lo fanno resuscitare...». Altri risposero: «E chi è quello, parente di Lazzaro?». E, niente, avevano ragione i primi.

l immortale marco d amore.

Nel trailer de L' Immortale il figlio di gran maiala riappare su una barella, in sottofondo la voce di Don Aniello (non c' è spazio per dirvi chi è Don Aniello, sappiate solo che non celebra messa): «Allora è vero quello che si dice, l' Immortale non lo uccide nessuno!». Nel film si va avanti e indietro nel tempo per raccontare l' iniziazione del piccolo Ciro, che nel corso degli anni diventa grande infame, fino al presente fatto di nuovi ammazzamenti in terra di Russia, con lui che dice frasi che non troverete nei "Baci Perugina" tipo: «Non ho paura di morire perché sono morto già» (gne gne gne).

l immortale marco d amore 3

Vi diciamo 4 cose a chiudere l' inutile articolo: 1) Molti andranno a vedere questo film e, a giudicare dal trailer, faranno bene (sì, lo sappiamo, i trailer sono tutti belli, anche quelli dei Cinepanettoni). 2) Molti si faranno venire le scalmane all' idea di Ciro che - con buona probabilità - tornerà a fare fuori gente a caso in Gomorra 5.

3) Molti si domanderanno perché Ciro non ha preso esempio da Mattia Pascal (quello del "fu") e, invece di rimettersi a giocare al pistolero, non ha scelto di svernare alle Barbados. 4) Molti romperanno l' anima per dire cose come «che brutto esempio danno al cinema e in tv! Il personaggio cattivo acclamato da tutti! Vergogna!». Questi ultimi, in genere, passano le serate a guardare l' Uomo Ken in tv. Decidete voi cosa è peggio.

l immortale marco d amore