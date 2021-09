CHI ENTRERÀ NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP”? LE SOLITE BONAZZE, I DESPERADOS, GLI SVIPPATI, LE TREMENDE SHOW GIRL PER MANCANZA DI SHOW, I PROFESSIONISTI DEI REALITY E UN GRUPPETTO DI MEZZI SCONOSCIUTI – NELLA CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA ENTRERANNO 22 PERSONAGGIONI PRONTI A SCAZZARE PER ALZARE L’AUDITEL: L’"EX GATTA NERA", LE PRINCIPESSINE ETIOPI DELLA DINASTIA DI HAILÉ SELASSIÉ, IL TOY BOY DI “TEMPTATION ISLAND”, L’EX FIAMMA DI BELEN E L’EX TRONISTA AVVISTATA A CASA DI “FURBIZIO” CORONA…

Marco Leardi per "www.davidemaggio.it"

ainett stephens 3

22+2 protagonisti. Alcuni conosciutissimi, popolari, altri molto meno. Altri ancora desiderosi di raccontarsi e di condividere con il pubblico il loro vissuto. I concorrenti del Grande Fratello Vip sono un esercito variegato fatto di singole individualità pronte a distinguersi tra le mura più spiate d’Italia. Entreranno nelle prime due puntate, il 13 e il 17 settembre prossimi. Ecco il cast al completo, che DavideMaggio.it già vi aveva anticipato nei giorni scorsi con una serie di BOOM!

jessica, lucrezia e clarissa haile selassie

Cast completo GFVip 6: chi sono i concorrenti

Nella casa di Cinecittà, come anticipato, entreranno innanzitutto alcuni volti noti ai telespettatori. Vecchie glorie dello spettacolo (e dei reality), personaggi popolari al loro ritorno sulle scene. Il pubblico, ad esempio, rivedrà Katia Ricciarelli: la 75enne cantante lirica, che notoriamente non ha peli sulla lingua, promette di fare scintille e spera – un po’ per gioco, un po’ sul serio – di trovare un nuovo amore al GF. Veterana dei reality (sia in Italia che all’estero), anche Carmen Russo sarà nel cast del programma condotto da Alfonso Signorini.

sophie codegoni

Alla lista dei concorrenti si aggiungono poi il giornalista Amedeo Goria e il mentalista Giucas Casella, altro assiduo frequentatore del genere televisivo in questione. Il “paragnosta” siciliano pertecipò infatti a ben due edizioni dell’Isola dei famosi, a dieci anni di distanza l’una dall’altra.

Il Gf Vip 2021 segnerà poi il ritorno sulle scene di Miriana Trevisan e dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, già protagonista, lo scorso anno, di Temptation Island al fianco del compagno Lorenzo Amoruso. Per la serie “chi si rivede”, la casa di Cinecittà ospiterà anche Raffaella Fico: la showgirl tornerà al GF a 13 anni dalla sua partecipazione come concorrente dell’ottava edizione ‘nip’ del reality. Dopo il naufragio sull’Isola dei Famosi del 2019 (da cui si ritirò per un infortunio), Jo Squillo ci riproverà invece con i “vipponi” di Cinecittà.

soleil sorge 4

In quota starlette, nel cast del reality ci saranno poi l’esuberante Francesca Cipriani e Ainette Spephens, l’ex Gatta Nera al Mercante in Fiera, quiz del 2006 di Italia1. Dopo essersi fatta conoscere al pubblico per la sua avvenenza, stavolta la showgirl venezuelana mostrerà probabilmente al pubblico anche la parte più privata, segnata da problematiche (lo spettro autistico diagnosticato al figlio) e da dolori (la madre e della sorella sono scomparse senza che si abbiano più notizie) che la stessa modella aveva confidato recentemente a Verissimo.

Si aggiungono poi al novero dei “vipponi” di questa edizione Nicola Pisu, figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, il “toy boy” di Temptation Island, Tommaso Eletti, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi (noto per una fugace love story con Belen Rodriguez), l’ex tronista Sophie Codegoni e l’ex Mister Italia Andrea Casalino. Tutte da conoscere e da scoprire anche le tre principessine etiopi (che valgono come unico concorrente) Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia. Nel cast anche l’attore Alex Belli, il collega Davide Silvestri. Non mancherà un rappresentante del mondo sportivo: direttamente dalle Olimpiadi di Tokyo, sulla ‘pedana’ del Gf Vip salirà anche lo schermidore Aldo Montano.

gianmaria antinolfi e belen

Nel reality show di Canale5 ci sarà spazio anche per il modello egiziano Samy Youssef, volto dei brand più celebri della moda italiana, che porterà con sè una storia intensa e toccante. Una vicenda che introdurrà tra le mura del GF il delicato ed attualissimo tema dall’accoglienza e dell’integrazione. Di disabilità, coraggio e riscatto invece parlerà la storia di Manuel Bortuzzo, l’atleta in sedia a rotelle che ha emozionato tutti per la sua capacità di non mollare anche nei momenti più difficili.

Grande Fratello Vip 2021: i concorrenti – elenco completo

Ainett Stephens

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

manuel bortuzzo ainett stephens 10 soleil sorge 3

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Raffaella Fico

Samy Youssef

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

alfonso signorini 1 alfonso signorini 2 alfonso signorini ALFONSO SIGNORINI alfonso signorini 3

Tommaso Eletti

