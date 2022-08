A CHI JOVA IL BEACH PARTY? - "SIAMO SICURI CHE UN CONCERTO IN UNO STADIO SIA PIÙ ECOSOSTENIBILE DI UN'ADUNATA SULLA SPIAGGIA PER LA QUALE CI SONO STATI STUDI, CONTROLLI, VERIFICHE COL WWF?" – GINO CASTALDO SULLE POLEMICHE DELLE ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTE CONTRO IL JOVA BEACH PARTY - "STA DIVENTANDO UN FESTIVAL ITINERANTE, SPUMEGGIANTE DI SPIAGGIA IN SPIAGGIA. LA QUANTITÀ DI OSPITI (GLI ULTIMI: SANGIORGI E CHECCO ZALONE) CHE STA RACCOGLIENDO LUNGO IL VIAGGIO È STUPEFACENTE. RICONOSCETE A JOVA IL MERITO DI ESSERE ATTENTISSIMO ALLA BIODIVERSITÀ, PERLOMENO DI QUELLA MUSICALE" – VIDEO

Jova Beach Party a Barletta: l'esilarante duetto con Zalone e Sangiorgi. Decine di migliaia di fan sotto il palco #ANSA https://t.co/KF42MpwFvq pic.twitter.com/pLdTSFB6me — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 31, 2022

Gino Castaldo per “L’Espresso”

JOVANOTTI CHECCO ZALONE SANGIORGI

Parliamo di Jovanotti. Anzi del Beach Party che sta allegramente spumeggiando di spiaggia in spiaggia. Per i suoi stessi criteri costitutivi sembra l'apoteosi della collettiva euforia che sta portando un numero incalcolabile di spettatori a vedere il vedibile, dovunque, in ogni piazza, in ogni festival, in ogni stadio, su pratoni e valli, paesini e metropoli.

Solo sommando le presenze al tour di Vasco e quelle che sta accumulando Jovanotti si arriva a un milione, così tanto per farsi un'idea di quello che sta succedendo. Ma ovviamente la festa da spiaggia di Lorenzo ha caratteristiche proprie e difficilmente paragonabili con il resto. Più che un concerto è un megaparty, con vari palchi, accadimenti giornalieri, matrimoni, serata da deejay con ospiti, live band e ballabili di ogni epoca, e soprattutto si pone come una specie di villaggio nomade che atterra sulle spiagge.

JOVANOTTI CHECCO ZALONE

Il che provoca numerosi effetti collaterali. Il primo è che la gente sembra divertirsi pazzamente, il secondo è che Jovanotti sembra divertirsi ancora di più della gente che si diverte grazie a lui, il terzo è che le polemiche permangono, riaffiorano, soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale.

Il che sembra far parte del destino di Lorenzo, in quanto buono, in quanto vegetariano, in quanto attento al paesaggio, all'ecosistema, al benessere di tutti, e quindi perseguibile ai sensi delle regole degli hater, che sui "buoni" si accaniscono con particolare fervore, ma anche da alcune associazioni che si occupano di ambiente e di animali.

matrimonio al jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 10

La verità è che pensando alla storia di Lorenzo sembra difficile immaginare che non si sia occupato con scrupolo di queste questioni, e che non abbia a cuore la vita riproduttiva del Fratino, la cui esistenza è stata scoperta da molti italiani proprio in questa occasione e quindi dovrebbe essere anche questo un merito e non un demerito. Le suddette associazioni invocano a gran voce che i suoi concerti Jovanotti li porti negli stadi, come fanno tutti, senza rompere le palle alle preziose sabbie d'Italia.

Il che pare un controsenso. Siamo sicuri che un concerto in uno stadio sia più ecosostenibile di un'adunata sulla spiaggia per la quale ci sono stati studi, controlli, verifiche col Wwf, coi comuni di pertinenza, con costi altissimi e una costante promozione di temi ambientali, vedi plastica, pulizia del mare eccetera? Intanto la macchina va avanti realizzando un altro risultato soprendente. Più che un concerto, più che un party, sta diventando un festival itinerante.

jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 8

La quantità di ospiti che sta raccogliendo lungo il viaggio è stupefacente, ai 150 annunciati a bocce ferme, coprendo un arco elevatissimo di stili, e ogni grado di fama, da Ariete a Dardust, da Benny Benassi a Enzo Avitabile, da Mousse T a Tananai, se ne sono aggiunti in corsa tanti altri, Gianni Morandi, ovviamente, Max Pezzali, Brunori Sas, Renato Zero, Fedez e si potrebbe continuare a lungo. Dunque se proprio ce l'avete con Jovanotti, almeno riconoscetegli il merito di essere attentissimo alla biodiversità, perlomeno di quella musicale.

gino castaldo foto di bacco jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 18 jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 19