6 gen 2021 14:47

CHI È LA CONSIGLIERA COMUNALE CHE VA IN GIRO PER RIMINI A MOSTRARE IL LATO B? – IL MISTERO DEL VIDEO VIRALE PUBBLICATO SU INSTAGRAM DA UNA VISPA RAGAZZA CHE RILASCIA INTERVISTE ANONIME: “LA MODA DEL CHEEKY EXPLOITS NON C’ENTRA. STO SEGUENDO UN MASTER ED È UNA RICERCA SUGLI STEREOTIPI DEI SOCIAL MEDIA”. SARÀ, MA LA PAGINA FACEBOOK “MATTI DI RIMINI”, CHE HA CONDIVISO IL VIDEO, CITA IL PROFILO INSTAGRAM PRIVATO @WIKOLIA_FAY. CON LO STESSO NOME CI SONO ANCHE UN ACCOUNT SU ONLYFANS E UNO SU TWITTER, ENTRAMBI PIUTTOSTO PEPERINI. SARANNO DELLA STESSA PERSONA O È SOLO UNA COINCIDENZA?