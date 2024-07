A CHI È PIACIUTA LA DISCUSSA CERIMONIA DI APERTURA DELLE OLIMPIADI DI PARIGI? SOLO AI FRANCESI - L’86% L’HA GIUDICATA “UN SUCCESSO”. SOLO IL 5% “UN FALLIMENTO” - IN MAROCCO LA SCENA DELLA PARODIA DELL’ULTIMA CENA CON DRAG QUEEN E TRANS È STATA SOSTITUITA DA UNA FOTOGRAFIA DEL LOUVRE - LA RETE AMERICANA "NBC" HA TAGLIATO ALCUNE PARTI - LE SCUSE DEL DIRETTORE ARTISTICO THOMAS JOLLY E LE POLEMICHE SU MACRON, CHE HA LASCIATO BAGNARE GLI ALTRI CAPI DI STATO MENTRE LUI ERA AL COPERTO...

Le gare sono iniziate, le medaglie cominciano a venire assegnate, ma ancora si parla della cerimonia di apertura di venerdì sera: un kolossal spettacolare e ambizioso che ha diviso e provocato polemiche.

Ieri è stata la giornata delle precisazioni, dei commenti e anche delle scuse: rispondendo a una domanda in conferenza stampa, la direttrice della comunicazione di Paris 2024, Anne Descamps, ha detto che «ovviamente la nostra intenzione non era di mancare di rispetto a un gruppo religioso, qualunque esso sia. Al contrario, la nostra intenzione era mostrare tolleranza e comunione. Se qualcuno è stato offeso, ce ne scusiamo».

La scena al centro delle proteste — dall’estrema destra ai vescovi francesi a Elon Musk, finanziatore di Donald Trump — è stata quella che sembrava essere una parodia dell’Ultima cena di Cristo di Leonardo da Vinci, con le drag queen al posto degli apostoli. Il direttore artistico della cerimonia, Thomas Jolly, ha parlato però di un malinteso: «Pensavo fosse abbastanza chiaro: nella scena c’è Dioniso che arriva a tavola. È lì presente perché è il dio della festa, del vino, e anche il padre di Seguana, dea legata al fiume».

«In me — ha aggiunto Jolly — non troverete mai la minima volontà di prendermi gioco, di denigrare chicchessia. Ho voluto fare una cerimonia riparatrice, riconciliatrice. E anche riaffermare i valori della nostra Repubblica». E ancora: «L’idea era una grande festa pagana, legata agli dei dell’Olimpo... Olimpo, Olimpo, spirito olimpico...». Molti hanno trovato somiglianze, più che con l’Ultima cena di Leonardo, con un dipinto del XVI secolo dall’olandese Jan Harmensz van Biljert, conservato in un museo di Digione. [...]

Il video della cerimonia è stato tolto dal canale Cio su YouTube, non per una qualche censura legata ai contenuti ma per una questione di diritti digitali. Lo spettacolo visto da 23 milioni di francesi (su una popolazione complessiva di 67 milioni) e da due miliardi di telespettatori aveva un’ambizione universalista, ma è stato comunque sottoposto a qualche adattamento da alcuni governi: in Marocco nei canali della tv pubblica la scena con Philippe Katerine nudo e blu è stata sostituita da una fotografia del Louvre , e anche la rete americana Nbc ha tagliato alcune parti in tv, lasciando la cerimonia integrale sulla piattaforma Peacock.

In ogni caso, secondo il sondaggio Harris Interactive citato ieri dal comitato organizzatore, circa l’86 per cento dei francesi ha giudicato la cerimonia «un successo», e il 77% ha un’immagine «positiva» dei Giochi. A giudicare lo spettacolo «un fallimento» solo il 5 per cento.

