28 ott 2021 10:00

CHI NON ZAN, AZZANN! - FRANCESCA PASCALE E PAOLA TURCI INSORGONO CONTRO L’AFFOSSAMENTO DELLA LEGGE ZAN – LA "CALIPPA": "DESTRA OMOFOBA, SE ESISTONO ANCORA DEI LIBERALI IN FORZA ITALIA NON SO ANCORA COME FACCIANO A RESISTERE" – PAOLA TURCI: "APPLAUSI E SFOTTÒ MISERABILI QUELLO CHE ABBIAMO VISTO NON RAPPRESENTA IL PAESE REALE" (PAOLETTA, SEI PROPRIO SICURA? NON SARA' CHE IL "PAESE REALE" HA COME PRIORITA’ LAVORO, STIPENDI, TASSE?) - VIDEO