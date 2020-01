"L’AMICO E LA MOGLIE A CAPODANNO" - VIDEO:

"LUNA STAR - NEW YEAR" - VIDEO:

"ANGELA WHITE FAPPY NEW YEAR" - VIDEO:

"HAPPY NEW YEAR" - VIDEO:

"HAPPY NEW YEAR" - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Si mettono le stelle scintillanti nel c*lo. E sui seni, ritte sui capezzoli. Stappano lo spumante puntando i tappi dritti sulle natiche. E della spuma ne fanno creampie, imbevendone tutti i "buchi" possibili, facendo colare quel nettare sulla pelle, e sulla lingua e nella bocca di chi vuole. Happy New Year, miei cari porcelli, e nel porno amatorial e no ci danno sotto, e con una sola, basica differenza: in molti amatorial, quando non sono ubriachi, sono fuori di testa, sicuro! Sui siti porno ogni fine anno si porna col botto, e quale augurio migliore di quello stampato sui sederi delle pornostar, o scritto tra il pube e l’interno cosce, in rosso, in primo piano, a gambe aperte?

porn calendar 2020 sophie dee

Vi prego non lo fate, sono innocue ma non mi fido, la stella a scintilla dritta nel c*lo no, è tra i video porno più amati e certo fa la sua figura, ma insomma, vuoi mettere il conto alla rovescia a ritmo spanking, cioè scandito a schiaffi su sederi nudi, sberle che lasciano segni, e ti fanno orgasmare al momento giusto, proprio a fine countdown...?

O all’inizio, decidi tu, di questo 2020 che nel porno promette trionfi, gioie, e guarda un po’ quelli che, al posto delle candele, nel c*lo ci incastrano il bicchiere, e ora mi rivolgo alle Dago-lettrici che vogliono bagnarsi: a voi questi manzi nudi, in posa Happy New Year, con quelle maxi bottiglie di spumante posate proprio lì, ad occultare il membro in happy erezione. Per un inizio dell’anno di sfrenato onanismo, come antipasto, questi modelli vanno più che bene, ma non andate, non sbirciate sui siti per cui lavorano, ché la maggior parte fa porno-gay, anche se non tutti sono davvero gay, non sempre, e però, ragazze, il porno-gay è il settore dei peni più grossi, dei caz*i coi controfiocchi!

happy new year luna star

Non so come ti sei organizzato, però le orge di Capodanno sui siti porno meritano una sosta, se non per prendere spunti almeno per sognarci: quale preferisci, le lesbo, le etero, o le ammucchiate a ingresso libero? Sul podio delle più cliccate vanno di diritto le orge happy new year girate in VR, in virtual real porn, e forte va la festa di Capodanno in maschera by Brazzers con sua maestà porno Manuel Ferrara: Manuel e Keiran Lee t’invitano in piscina a brindare, e poi a pornosamente folleggiare con loro due bionde, tettoniche amiche, Alexis e Nikki, in un foursome da scoppiati. Se la mezzanotte è ancora lontana, inganna l’attesa con Luna Star che squirta anche l’ultimo dell’anno, oppure dai un’occhiata a come Angela White festeggia "lavorandosi" l’amico del marito addormentato sbronzo sul divano.

porn amatorial happy new year

"Amico si sc*pa mia moglie a Capodanno" è un porno amatorial da milioni di visualizzazioni, e assicura quel che leggi nel titolo: una scatenata brunetta lecca e succhia a più non posso e a favore di telecamera manco fosse una pornostar conclamata, ma per me è ubriaca fradicia, perché, va bene che è l’amico di tuo marito, e però quale motivo valido per aver scelto un partner sessuale così poco… in forma? Oh, ragazzi, lo so, è un amatorial, c’è nulla da far gli schizzinosi, e però, io sono porno-snob, e lasciamo stare la performance "penesca", quella fa il suo dovere, ma qui ci sono tre note stonate, stonatissime: i calzini di lei, che non toglie, e poi, la pancia oversize e il c*lo moscio di lui!

porn happy new year 9

Quando le sale sopra e se la sc*pa a missionario, chi inquadra, cioè il marito cornuto e contento, è impietoso, e va sparato sul c*lone dell’amico, cadente, pieno di cellulite: te lo dico subito, sono minuti porno per stomaci forti, ma a quanto vedo a "reggere" siete in tantissimi! Nei porno amatorial, Capodanno è notte magico-tragica: ci sono donne (io mi gioco quello che vuoi ma sono convinta che sono tutte sposate, e da tempo!) che si sbronzano e perdono la testa, e tu spettatore rischi di porno-intontirti a passare da video a video dove imperversano in plurime, smodate fellatio-abilità!

porn happy new year 2

Ti lascio con una carrellata di porno calendari 2020, che trovi e compri su vari siti di e-commerce: saranno pure fuori moda, saranno quello che ti pare, però a me, mese dopo mese, posizione dopo posizione, mettono di buonumore, mi danno porno-giudizio, quasi quasi compilo la lista dei bravi porno-propositi 2020 da rispettare…

