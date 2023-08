CHI PRENDERÀ IL POSTO DI RICCARDO LAGANÀ NEL CDA DELLA RAI? A VIALE MAZZINI IMPAZZA IL TOTONOMI SUL PROSSIMO CONSIGLIERE IN QUOTA DIPENDENTI: IL SUCCESSORE NON SI LIMITERÀ SOLO A QUESTO ULTIMO SCAMPOLO DI CONSILIATURA, MA SARÀ RICONFERMATO NEL PROSSIMO CDA - AL MOMENTO NON VIENE ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE DI VITTORIO DI TRAPANI, ATTUALE PRESIDENTE DELLA FNSI, E DI FABRIZIO TOSINI, ESPONENTE STORICO DELL'UGL...

Al massimo entro fine ottobre. Un mese per le candidature, un mese per organizzare il voto. E con il patto tacito che chi sarà eletto non si limiterà solo a questo ultimo scampolo di consiliatura ma avrà la riconferma anche nel prossimo CDA. Questo lo stato dell'arte a viale Mazzini per la sostituzione del compianto consigliere Rai Riccardo Laganà.

[...]impazza il totonomi anche se ufficialmente le bocche sono cucite. Non viene esclusa la partecipazione di Vittorio Di Trapani attuale presidente della Fnsi nonché redattore di Rai News in aspettativa e di Fabrizio Tosini esponente storico dell'Ugl. [...] il gruppo che faceva riferimento a Riccardo Laganà si sta riorganizzando per avere un nominativo su cui far confluire tutti i voti dei dipendenti.

